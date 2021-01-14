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В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»

Жители Челябинской области 3 апреля в «Центре Международной торговли» окажутся в Средневековье – времени войн и великих открытий, рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд. Все это нашло своё отражение в грандиозном шоу «MIRROR OF ENIGMA».

Аутентичное живое исполнение авторских произведений и любимых хитов «Depeche Mode», «Duran Duran», «Enigma», «Limp Bizkit», «The Beatles», «Rammstein», мистика григорианского хорала и непередаваемая красота мрачных легенд европейской готики соединились в одном из лучших мировых шоу.

Виртуозная игра музыкантов, магия голосов хора «ENCHANTED VOICES» и уникальный вокал KSANA восхищают. Это шоу для всех, кто любит хорошую музыку, ценит высокое мастерство и профессионализм артистов, открыт смелым экспериментам. «MIRROR OF ENIGMA» уже покорило сердца зрителей миллионом различных эмоций и чувств, увлекая в загадочные глубины волшебного Зеркала!

«Красиво, душевно, поражающе! Нереальный восторг! Это не концерт, это магическая инсталляция!», – один из отзывов о шоу «MIRROR OF ENIGMA» в Кремлевском дворце.

Уже весной «MIRROR OF ENIGMA» приедет с гастролями в Челябинск. Билеты на шоу можно заказать здесь.