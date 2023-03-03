В Трехгорном мечтают создать Парк поколений – проект должен победить во всероссийском конкурсе

В Трехгорном (Челябинская область) мечтают создать Парк поколений, наполнив жизнью и особым смыслом территорию в границах улиц Космонавтов, Мира, первого квартала и стадиона «Труд».

Предложения по поводу будущего облика общественного пространства озвучили депутаты фракции «Единая Россия»; высказались по поводу того, каким должен быть Парк поколений, и многие жители Трехгорного.

Как отмечают в региональном отделении «ЕР», после подведения итогов «народного рейтинга» общественная комиссия определила мероприятия для реализации проекта создания парка. В числе прочих вопросов обсуждалась возможность обустройства склона для катания на тюбингах и ледянках (этого очень хотят трехгорненцы); ограждения велодорожки от остальных дорожек, тропинок и лесного массива, чтобы потоки едущих и идущих не пересекались, и не было риска испортить лыжню зимой или попасть под колеса велосипеда летом, то есть для безопасности горожан; создания мангальных зон.

«Готовый проект будет направлен на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» в подгруппе «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек (включительно). Очень надеемся на победу. Чтобы это случилось, важно поддержать этот проект всем нам», - отметил секретарь Трехгорного местного отделения «Единой России», председатель Собрания депутатов Сергей Букрин.

Как сообщили в мэрии, об общей концепции благоустройства общественного пространства Собранию депутатов и представителям учреждений социальной сферы муниципалитета рассказала исполняющая обязанности заместителя главы Трехгорного по городскому хозяйству и строительству Татьяна Мушаева. Все предложения и вопросы, прозвучавшие на встрече, приняты в работу.

Отметим, у будущего Парка поколений Трехгорного уже есть свой сайт, где отмечается, что создание этого общественного пространства позволит сформировать непрерывный пешеходный маршрут (часть его была разработана в 2021 году); создать площадки для общения трехгорненцев разных поколений, в том числе активной молодежи и ветеранов; наполнить жизнью историческую для города территорию. Появилась у Парка поколений, который обещает стать знаковым городским пространством, и собственная группа в ВКонтакте.

На сайте отмечается, что территория под проектирование парка расположена у архитектурной композиции «Икар» и ведет к мосту через реку Юрюзань.

Также сайт будущего Парка поколений сообщает, что в рамках проекта «Городские прогулки» с представителем администрации Трехгорного в начале февраля на рассмотрение были вынесены предложения по обустройству здесь площадки для выгула собак, переносу памятных знаков в Парк Победы, реставрации архитектурной композиции «Икар», благоустройству истоптанных дорожек, использованию остатков ранее стоявшего здесь вантового моста.