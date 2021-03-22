В Троицке обвалившийся на школьников потолок отремонтируют на каникулах

В Троицке (Челябинская область) школа №47, в которой с потолка на пятиклассников упала штукатурка, была принята межведомственной комиссией перед учебным годом. Ремонт проведут во время весенних каникул.
Традиционно, весенние каникулы начинаются в последнюю неделю марта. В этом году они стартовали 22 числа.
Напомним, 18 марта в половине десятого утра в школе №47 во время урока в кабинете №10 с потолка рухнула штукатура площадью 40 на 40 сантиметров.
По данным администрации Троицка, части штукатурки упали на пол и на двоих пятиклассников. В школу приехали сотрудники местной мэрии, родители учеников, сотрудники скорой помощи. Ребят увезли в травматологию.
«Один мальчик уже посещает школу, второй – находится на амбулаторном лечении дома, - отметили в местной администрации. - Со слов родителей, мальчик чувствует себя хорошо. После случившегося помещение сразу изолировали, доступ детей и педагогического состава в кабинет прекращен».
Специалисты осмотрели потолок, не зафиксировав других отслоений штукатурки. Сейчас проводится расследование в соответствии с приказом министерства образования и науки «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность».
«Отметим, что крыша школы не протекает, при приемке к новому учебному году была проведена межведомственная комиссия с участием МЧС, Роспотребнадзора, полиции и администрации города. Замечаний к состоянию здания не было. Само здание 1954 года. Ремонт потолка в кабинете будет проведен в период весенних каникул», - подытожили в пресс-службе.
Обрушением потолка заинтересовалась прокуратура. «Прокуратура Троицка проверяет соблюдение законодательства об образовании в части обеспечения безопасного пребывания детей в образовательной организации», - прокомментировала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Фото: прокуратура Челябинской области