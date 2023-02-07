07.02.2023
В Челябинской области иномарка врезалась столб, пассажирку зажало внутри
07.02.2023
В Челябинске начали создавать туристский код
06.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое февраля (18+)
06.02.2023
В Карталинском районе мужчину после встречи выпускников искали «всем миром»
06.02.2023
Минфин Челябинской области покорил еще одну вершину
06.02.2023
В Челябинске автоледи сбила пешехода
В учебных заведениях Курчатовского района проходит марафон открытия «Движения первых»
Первичные организации появятся в десятках образовательных учреждений
02.02.2023
Курчатовский гордится: челябинец Константин Кошкин награжден орденом «За доблесть»
31.01.2023
Сергей Антипов рассказал о планах по созданию в Курчатовском районе «Движения первых»
28.12.2022
Курчатовский район с помощью елки желаний исполняет самые заветные детские мечты
27.12.2022
Новая библиотека на Тополиной аллее порадует поклонников экостиля
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023