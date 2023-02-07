В учебных заведениях Курчатовского района проходит марафон открытия «Движения первых»

В Курчатовском районе Челябинска проходит марафон открытия первичных организаций общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

В течение прошедшей недели общие собрания юных курчатовцев состоялись в 21-й образовательной организации, рассказал на аппаратном совещании в городской администрации глава Курчатовского района Сергей Антипов.

«Документы переданы на регистрацию», - отметил Сергей Васильевич (напомним, первым учебным заведением, действующим на территории района, где появилось «Движение первых», стал Челябинский юридический колледж).

Впереди у курчатовцев – традиционное участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Коллективно встать на лыжи жителям района (и всего Челябинска) предстоит уже в эту субботу, 11 февраля.

В повседневной жизни Курчатовский район продолжает очистку внутриквартальных проездах, тротуаров и общественных пространств. Контракты по санитарному содержанию вышеназванных территорий исполняют районные подрядчики, от которых работают восемь единиц техники и 18 человек в составе бригад ручного труда.

За неделю в Курчатовском районе на снегосвалку вывезли 832 кубометра снега и ликвидировали четыре навала мусора.

«Продолжаем заниматься выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. За прошедшую неделю таких выявлено 11. Четыре акта направлено в КУИЗО для принятия решений, также сделано 115 запросов в уполномоченные органы», - сообщил на аппаратном совещании в мэрии Сергей Антипов.

На минувшей неделе глава Курчатовского района осуществил обход микрорайона, ограниченного улицами Пионерской, Косарева и Комсомольским проспектом, обратив внимание ряда организаций на ненадлежащее содержание прилегающих территорий и не всегда идеальную ситуацию с вывозом мусора.

«На прошедшей неделе составили на представителей бизнеса Курчатовского района шесть актов о нарушении правил благоустройства - ненадлежащем содержании прилегающих территорий. Документы переданы на рассмотрение городской административной комиссии», - отметил Сергей Антипов.

Также глава сообщил о результатах осмотра Курчатовского района, в ходе которого за неделю выявлено семь надписей, содержащих рекламу наркотических веществ. Все надписи ликвидированы, подчеркнул Сергей Васильевич.

В настоящее время объекты жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района работают в штатном режиме. Подача отопления осуществляется на весь жилой фонд и социальные объекты. За прошедшую неделю произошло пять пожаров, пострадавших нет.