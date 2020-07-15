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В условиях аномальной жары южноуральские газовики работают в режиме круглосуточной готовности

Общество
Сегодня, 16:20

В условиях аномально жаркой погоды и высокой пожарной опасности южноуральские газовики усилили контроль за состоянием объектов системы газоснабжения. Аварийно-диспетчерские службы компаний АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» находятся в круглосуточной готовности на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций и рисков возникновения пожаров.

В зоне особого внимания специалистов находятся трассы газопроводов, пункты редуцирования газа, в том числе те, что расположены вне населенных пунктов, рядом с лесными массивами.

 «В таких экстремальных погодных условиях важна профилактика производственного травматизма для сохранения здоровья наших специалистов, а также их работоспособности. От этого в том числе зависит насколько эффективно мы выполняем свою задачу по обеспечению надёжного и безопасного газоснабжения потребителей», - отметил генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Вместе с тем в газораспределительных организациях разработан комплекс мероприятий, направленных на предотвращение неблагоприятного воздействия высокой температуры воздуха на здоровье работников и защиты их от возможного перегрева (гипертермии) во время выполнения работ. В частности, предусматривается соблюдение особого режима труда и отдыха, регулярный замер температуры производственных помещений, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Во время работ на открытом воздухе сотрудники обязаны иметь головной убор для профилактики солнечного удара, соблюдать водно-питьевой баланс. При повышении температуры атмосферного воздуха свыше 37 градусов плановые работы на местности проводятся в утренние или вечерние часы.

 

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