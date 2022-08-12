В воскресенье на бортах Коркинского разреза начнутся поиски зубов акулы

В предстоящее воскресенье, 14 августа, стартует экспедиция по поиску зубов акулы, которая обитала на территории региона более 55 миллионов лет назад. Поиски будут вестись на бортах недействующего разреза «Коркинский».

О наборе в экспедицию объявил в своей группе ВКонтакте фонд социальных, культурных и образовательных инициатив «2020», который возглавляет супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Давным-давно, около 56 миллиона лет назад на территории Челябинской области был древний океан. В это воскресенье, 14 августа, мы отправимся за доказательствами и артефактами», - рассказали в фонде.

В экспедиции может принять участие любой желающий. Те, у кого есть личный транспорт, смогут самостоятельно подъехать к месту сбора у разреза.

Планируется, что экспедиция продлится пять часов – с 12 до 17 часов. Подробная инструкция в ближайшее время появится в группе.