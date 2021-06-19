19.06.2021
В Челябинской области впервые за 1,5 месяца число случаев ковида за сутки превысило 100
19.06.2021
До октября фирменный поезд «Москва – Екатеринбург» будет доезжать до Челябинска
18.06.2021
У православных 19 июня – Троицкая родительская суббота
18.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 и 20 июня
18.06.2021
Экс-полицейского из Чебаркуля признали виновным в изнасиловании
18.06.2021
УФАС выявило сговор при ремонте набережной Миасса в Челябинске
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
17.06.2019
У православных - Духов день
15.06.2019
В воскресенье православные отметят День Святой Троицы
26.05.2018
В воскресенье – День Святой Троицы, в понедельник – Духов день
02.06.2017
В воскресенье православные отметят День Святой Троицы
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021