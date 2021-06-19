В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы

В воскресенье, 20 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Праздник называют и Пятидесятницей, так как его отмечают на пятидесятый день после Святой Пасхи.

Самое известное название праздника - день Святой Троицы – связано с тем, что по учению Церкви, Бог един по природе, но троичен в Лицах. Бог Отец был почитаем уже людьми Ветхого завета. Во времена земной жизни Иисуса Христа люди вошли в общение с Богом Сыном (ведь Христос был земным воплощением Бога Сына — Второго Лица Троицы). Действие же Святого Духа зримо явилось в день Пятидесятницы. Таким образом, вся Пресвятая Троица раскрылась миру, и люди научились поклоняться и прославлять три Лица Единого Божества: Отца, Сына и Святого Духа.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в День Святой Троицы верующие вспоминают Сошествие Святого Духа на апостолов. Как повествует Новый завет, после этого ученики Христа получили чудесные дары, в том числе способность говорить на различных языках. А постол Петр произнес такую проповедь, после которой 3 тысячи человек приняли святое крещение. День Пятидесятницы называют еще днем рождения Церкви.

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. В праздник Троицы вспоминают явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

В субботу вечером во всех храмах Челябинской области пройдет Всенощное Бдение, в день Святой Троицы пройдут торжественные богослужения.

В Челябинской митрополии Святой Троице посвящены храмы в Челябинске, Троицке, Златоусте, Миассе, Долгодеревенском.