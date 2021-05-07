В выходные и праздник южноуральцы смогут бесплатно вакцинироваться от ковида в ТРК

Жители Челябинской области в предстоящие выходные и праздничные дни смогут бесплатно поставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах и МФЦ.

Пункты вакцинации будут работать в семи городах: Бреды, Златоуст, Копейск, Коркино, Магнитогорск, Миасс и Челябинск.

В Челябинске вакцинация от коронавируса будет проходить в субботу, восьмого мая, в семи центрах:

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов

- ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, цокольный этаж) – с 12 до 16 часов.

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТРК «Куба» с 10 до 13 часов;

- ТК «КС» с 11 до 16 часов;

- МФЦ (ул. Труда, 164) - с 10 до 13 часов;

- Фуд-маркет «Белый рынок» - с 12 до 18 часов.

В воскресенье, девятого мая, челябинцев ждут в ТРК «Родник» с 10 до 16 часов.

В понедельник, 10 мая, вакцинироваться можно будет в двух пунктах:

- Торговый город «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, второй этаж) - с 10 до 16 часов,

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов.

Жители Магнитогорска смогут поставить прививку от коронавируса в пяти торгово-развлекательных комплексах:

В субботу будут открыты пять пунктов вакцинации:

- ТРК «Jazz Mолл» (первый этаж);

- ТРК «Континент» (третий этаж);

- ТРК «Гостиный двор» (вход с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй этаж);

- ТРК «Семейный парк» (первый этаж);

- Торговая галерея «Весна» (первый этаж).

В понедельник, 10 мая, магнитогорцы смогут поставить прививку в четырех комплексах:

- ТРК «Jazz Mолл» (первый этаж);

- ТРК «Континент» (третий этаж);

- ТРК «Гостиный двор» (вход с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй этаж);

- ТРК «Семейный парк» (первый этаж);

Жителей ждут с 11 до 15 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет восьмого мая в ТРК «Малахит» с 11 до 15 часов, а 10 мая - в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 12 до 16 часов.

В Копейске пункт вакцинации будет работать восьмого и десятого мая в ТРК «Слава» с 10 до 14 часов.

В Златоусте прививку можно будет поставить в ТРК «Тарелка» восьмого мая с 11 до 14 часов.

Впервые пункт вакцинации будет работать в Коркино – на стадионе «Горняк» - восьмого мая с 10 до 14 часов.

В Бредах прививку от ковида можно поставить 10 мая в магазине «Магнит» (ул. Торговая, 1) с 10 до 15 часов.

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.