В январские каникулы объекты связи «Ростелеком» будут работать в особом режиме

В Челябинской области с 30 декабря по девятое января, в период проведения новогодних и рождественских праздников, на объектах связи «Ростелекома» будет введен особый режим работы.

Около 250 технических специалистов компании встретят главную ночь года и январские каникулы на дежурстве. Благодаря этому жители Южного Урала смогут серфить сеть на высокой скорости, быстро скачивать любимые фильмы и общаться со своими друзьями и близкими.

Как рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, в режиме готовности находится 49 аварийно-восстановительных подразделений компании.

«Все команды имеют большой опыт в оперативном устранении нештатных ситуаций. Бригады обеспечены всем необходимым для проведения восстановительных работ. На каждом стратегическом объекте есть система резервного электроснабжения с необходимым запасом топлива. Время работы оборудования при помощи резервных источников питания составляет не менее семи суток», - отметил Михаил Сергеев.

В целом за год абоненты «Ростелекома» в Челябинской области прокачали свыше 400 тысяч терабайт информации. Самый высокий показатель по потреблению интернет-трафика в регионе был зафиксирован в марте 2022 года. В этот месяц абоненты прокачали более 39 тысяч терабайт информации.