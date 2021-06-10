В ЮУрГАУ при сотрудничестве с вузом Ташкента открылась школа по изучению русского языка

В Челябинске в Южно-Уральском государственном аграрном университете начала работать летняя школа «10 уроков русского». С просьбой об ее открытии к специалистам ЮУрГАУ обратились узбекские коллеги из Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета.

На первом этапе программа рассчитана на 10 часов обучения. Цель – популяризация русского языка и культуры, в рамках которой происходит знакомство с фонетическим и грамматическим строем языка, усвоение лексического минимума и получение информации страноведческого характера.

«Уникальность этого события в том, что в рамках занятий наши слушатели смогут погрузиться не только в мир великого русского языка, но и познакомиться с культурой Южного Урала, его традициями и богатой природой, узнать об особенностях подготовки специалистов для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», - рассказала проректор по учебной и воспитательной работе ЮУрГАУ Светлана Чичиланова.

Школа начала работать в рамках договора о сотрудничестве с Ташкентским государственным аграрным университетом (Республика Узбекистан).

Отметим, что девятого июня в Челябинске прошел международный конвент «Россия-Узбекистан: от взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества».

Организаторами мероприятия выступили: Федеральное агентство по делам национальностей, Южно-Уральская торгово-промышленная палата, Узбекское военно-историческое общество, Политологический центр «Север-Юг», Экспертный клуб «Урал-Евразия» (Екатеринбург), АНО «Лидеры международного сотрудничества».

На форуме обсуждали следующие темы: «межнациональное согласие как фактор стабильности общества», «перспективы развития молодежного туризма и студенческой мобильности в России и Узбекистане», а также «торгово-экономическое сотрудничество – прочный фундамент двусторонних отношений».

В форуме приняли участие общественные деятели, ученые, экономисты России и Узбекистана.