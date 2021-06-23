В ЮУрГУ стартовала приемная кампания

С 20 июня начала работу приемная комиссия в Южно-Уральском государственном университете Первым абитуриентом стал Жавохирбек Ташев из Узбекистана, выбравший для поступления Институт спорта, туризма и сервиса, специальность «Технология продукции и организация общественного питания». По традиции его поздравил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, вручив подарки с фирменной атрибутикой вуза и пожелав успехов при поступлении.

Жавохирбек Ташев называет ЮУрГУ одним из лучших в Челябинской области. Здесь у парня учатся многие знакомые, вуз закончил старший брат. Вслед за братом Жавохирбек выбрал и будущую специальность – технолога общественного питания.

«Это очень востребованная специальность сегодня, у меня уже есть аналогичное образование – только среднее профессиональное, опыт работы в общепите. Теперь хочу получить высшее образование. Я люблю учиться, в школе и в техникуме не подводил своих учителей, надеюсь, так будет и в ЮУрГУ, стану примером для других студентов, – говорит абитуриент. – В нашей семье все любят готовить, это считается искусством. Конечно же, в первую очередь я умею и люблю готовить традиционные восточные блюда: плов, шашлык, манты».

Пока в приемной комиссии ЮУрГУ относительно спокойно. Горячая пора и наплыв абитуриентов ожидается с 1 июля, после того, как школьники получат свои аттестаты. Более трех тысяч человек будут учиться бесплатно в университете по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Прием документов для школьников, поступающих без дополнительных испытаний, продлится до 29 июля. Приемная комиссия работает ежедневно: по будням с 9:00 до 17:00, по выходным – с 9:00 до 13:00. Место работы – второй корпус университета, пр. Ленина, 85 (ауд. 114). Подать заявление можно также онлайн: через «Личный кабинет абитуриента» на сайте вуза или посредством портала Госуслуг.

Всю информацию абитуриенты могут найти на специальном портале ЮУрГУ

Многоканальный телефон: 8 (351) 267-94-52 или 8-800-300-00-55.

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