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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском парке «Металлург» имени Тищенко открылась долгожданная площадка для выгула собак об
19.11.2021

В челябинском парке открылась долгожданная площадка для выгула собак
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжает расти число горожан, обращающихся в службу занятости за помощью в поисках
19.11.2021

Число челябинцев, ищущих работу, продолжает расти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске дорога в школу №116 в микрорайоне «Чурилово» является небезопасной для детей: как об
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19.11.2021

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19.11.2021

Пять ковидных баз в Челябинской области возвращаются к плановой помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.11.2021

Жительнице Катав-Ивановска пригрозили уголовным делом, если не оформит кредит
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19.11.2021

Магнитогорца, расстрелявшего подростков трамвае, отправили в колонию
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Вакцинация от коронавируса
Общество
19.11.2021 17:31

В ЮУрГУ вакцинировано от ковида более 350 иностранных студентов

В Южно- Уральском государственном университете (ЮУРГУ, Челябинск) сегодня, 19 ноября, продолжилась вакцинация против коронавирусной инфекции иностранных студентов.

Напомним, ЮУрГУ выделил 500 тысяч рублей на приобретение вакцины от ковида для студентов-иностранцев. Это позволит вакцинировать более 650 человек.

«В результате первой волны вакцинации иностранных студентов, которая началась в октябре, прививку сделали 212 студентов». - рассказала редактор отдела новостей управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Екатерина Салахова.

Сегодня прививку поставили чуть более 70 студентов-иностранцев, всего за эту неделю - порядка 150 человек.

«Таким образом, на данный момент более 350 иностранных студентов ЮУрГУ смогли привиться благодаря работе, организованной в вузе», - подчеркнули в университете.

ЮУрГУ заключил договор с Челябинским областным клиническим кожно-венерологическом диспансером, где проходит вакцинация. Если желающих вакцинироваться будет больше 650 человек, то вуз готов рассмотреть возможность заключения нового договора с ЧОККВД.

Возможность сделать прививку для иностранных студентов уникальная, ведь из-за сложной эпидемиологической ситуации многие страны оказались закрыты, что не позволило учащимся съездить домой и вакцинироваться по месту жительства.

Вакцинация в вузе также началась с первого октября. Как сообщили в ЮУрГУ, первыми привились студенты из Китая, Египта, Туркменистана. Чуть позже к ним присоединились уроженцы Кот-д`Ивуара, Египта, Киргизии, Узбекистана.

В ЮУрГУ обучается более 2,3 тысячи иностранных студентов из 54 стран мира. Сегодня порядка 800 человек находятся на дистанционном обучении.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области приостановлена вакцинация против коронавирусной инфекции иностранных граждан. Выделенные на эти цели препараты закончились, ожидается новая партия. Иностранные граждане прививаются от коронавируса в ГБУЗ «Челябинский областной кожно-венерологический диспансер», расположенный (ул. Яблочкина 24) и ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» (ул. Пекинская, 7). Стоимость вакцинации около 750 рублей.

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
Вакцинация от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Муниципальные учреждения образования Челябинской области получили новые школьные автобусы - 33 но
19.11.2021

В Челябинской области 22 муниципалитета получили 33 школьных автобуса
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19.11.2021

В челябинском парке открылась долгожданная площадка для выгула собак
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске продолжает расти число горожан, обращающихся в службу занятости за помощью в поисках
19.11.2021

Число челябинцев, ищущих работу, продолжает расти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске дорога в школу №116 в микрорайоне «Чурилово» является небезопасной для детей: как об
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В отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшей дольщиков, возбуждено уголовное дело

17.11.2021 13:39

Самая обаятельная толстушка отбывает срок в колонии Челябинска

17.11.2021 13:35

С начала пандемии ковид оборвал жизни более шести тысяч южноуральцев

17.11.2021 13:13

Расстаться со «смертельной» привычкой: 18 ноября весь мир отметит День отказа от курения

17.11.2021 12:42

Жительница Магнитогорска поверила, что ей вернут деньги, вложенные в финансовую пирамиду Мавроди

17.11.2021 12:09

Администрация Златоуста подключится к проблеме «холодного» дома в «Березовой Роще»

17.11.2021 11:49

В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников

17.11.2021 11:26

В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка

17.11.2021 11:25

Темп вакцинации от ковида в Челябинской области чуть снизился

17.11.2021 11:17

Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов

17.11.2021 11:02

ПАО «ММК» проведет на Банном конференцию по программной роботизации

17.11.2021 10:52

Теннисист из Челябинска завоевал бронзу Всероссийского турнира