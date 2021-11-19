В ЮУрГУ вакцинировано от ковида более 350 иностранных студентов

В Южно- Уральском государственном университете (ЮУРГУ, Челябинск) сегодня, 19 ноября, продолжилась вакцинация против коронавирусной инфекции иностранных студентов.

Напомним, ЮУрГУ выделил 500 тысяч рублей на приобретение вакцины от ковида для студентов-иностранцев. Это позволит вакцинировать более 650 человек.

«В результате первой волны вакцинации иностранных студентов, которая началась в октябре, прививку сделали 212 студентов». - рассказала редактор отдела новостей управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Екатерина Салахова.

Сегодня прививку поставили чуть более 70 студентов-иностранцев, всего за эту неделю - порядка 150 человек.

«Таким образом, на данный момент более 350 иностранных студентов ЮУрГУ смогли привиться благодаря работе, организованной в вузе», - подчеркнули в университете.

ЮУрГУ заключил договор с Челябинским областным клиническим кожно-венерологическом диспансером, где проходит вакцинация. Если желающих вакцинироваться будет больше 650 человек, то вуз готов рассмотреть возможность заключения нового договора с ЧОККВД.

Возможность сделать прививку для иностранных студентов уникальная, ведь из-за сложной эпидемиологической ситуации многие страны оказались закрыты, что не позволило учащимся съездить домой и вакцинироваться по месту жительства.

Вакцинация в вузе также началась с первого октября. Как сообщили в ЮУрГУ, первыми привились студенты из Китая, Египта, Туркменистана. Чуть позже к ним присоединились уроженцы Кот-д`Ивуара, Египта, Киргизии, Узбекистана.

В ЮУрГУ обучается более 2,3 тысячи иностранных студентов из 54 стран мира. Сегодня порядка 800 человек находятся на дистанционном обучении.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области приостановлена вакцинация против коронавирусной инфекции иностранных граждан. Выделенные на эти цели препараты закончились, ожидается новая партия. Иностранные граждане прививаются от коронавируса в ГБУЗ «Челябинский областной кожно-венерологический диспансер», расположенный (ул. Яблочкина 24) и ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» (ул. Пекинская, 7). Стоимость вакцинации около 750 рублей.