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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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23.11.2022

В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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23.11.2022 17:03
Фото: Законодательное собрание Челябинской области

В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых

Для депутатов провели экскурсию молодые общественники

Выставка «Молодые ученые России» открылась в Законодательном Собрании Челябинской области. На стендах представлены молодые ученые-медики и их достижения. Челябинскую область представляют доктор медицинских наук Андрей Аклеев, а также врачи Семен Куприянов и Сергей Зырянов.

Для депутатов провели экскурсию председатель Общественной молодежной палаты при Заксобрании Александр Анисимов и член Молодежного парламента при Госдуме РФ Всеволод Ганин.

Такая же выставка открылась и в Южно-Уральском государственном университете в рамках Дней науки в Челябинской области. Члены Общественной молодежной палаты Виктор Фройденбергер и Всеволод Ганин совместно с Советом молодых ученых и специалистов представили участникам панельной дискуссии и студентам ЮУрГУ достижения ученых-медиков. Организаторы планируют показать выставку в ведущих вузах Челябинской области до конца 2022 года.

Законодательное Собрание Челябинской области
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Главный ледовый городок Челябинска начнут возводить через неделю

21.11.2022 09:48

В Совете Федерации отметили активное участие ММК в проекте «Чистый воздух»

20.11.2022 18:15

Пьяный житель Златоуста признался сожительнице в убийстве, а она «сдала» его полицейским

20.11.2022 17:52

Котова не указ коммунальщикам

20.11.2022 16:33

В Челябинске продолжается турнир памяти Веричева

20.11.2022 16:21

СК подключился к проверке причин пожара в Челябинске, который унес жизни трех человек

20.11.2022 15:10

В понедельник в Челябинской области – без осадков

20.11.2022 14:59

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