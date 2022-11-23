В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых

Выставка «Молодые ученые России» открылась в Законодательном Собрании Челябинской области. На стендах представлены молодые ученые-медики и их достижения. Челябинскую область представляют доктор медицинских наук Андрей Аклеев, а также врачи Семен Куприянов и Сергей Зырянов.

Для депутатов провели экскурсию председатель Общественной молодежной палаты при Заксобрании Александр Анисимов и член Молодежного парламента при Госдуме РФ Всеволод Ганин.

Такая же выставка открылась и в Южно-Уральском государственном университете в рамках Дней науки в Челябинской области. Члены Общественной молодежной палаты Виктор Фройденбергер и Всеволод Ганин совместно с Советом молодых ученых и специалистов представили участникам панельной дискуссии и студентам ЮУрГУ достижения ученых-медиков. Организаторы планируют показать выставку в ведущих вузах Челябинской области до конца 2022 года.