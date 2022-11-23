23.11.2022
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
23.11.2022
В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте
23.11.2022
В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых
23.11.2022
Челябинский фестиваль театров мод покажет платья для принцесс и коллекцию в стиле «Бременских музыкантов»
23.11.2022
На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона
23.11.2022
На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей
В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых
Для депутатов провели экскурсию молодые общественники
28.10.2022
Дружинника в Челябинской области можно будет узнать по синему жилету и красной повязке
27.10.2022
Мобилизованные южноуральцы и члены их семей получат бесплатную юридическую помощь
27.10.2022
Приняты законопроекты, направленные на соцподдержку мобилизованных южноуральцев
27.10.2022
Муниципалитеты обеспечат бесплатное питание школьников из семей мобилизованных южноуральцев
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022