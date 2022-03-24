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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.03.2022

Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2022

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Полимедика
Алексей Текслер
поселок Западный
Общество
24.03.2022 18:07

В Западном открыта новая поликлиника, которая будет обслуживать жителей трех поселков

В поселке Западный Сосновского района (Челябинская область) начала работу новая поликлиника «Полимедика», которая была открыта в рамках государственно-частного партнерства. Медучреждение, которое будет обслуживать жителей трех поселков, осмотрел губернатор Алексей Текслер.

Поликлиника будет принимать взрослых и детей, проживающих в поселках Западный, Малиновка и Северный Сосновского района. Прием бесплатный, по полюсу медицинского страхования.

«Здесь созданы замечательные условия, работают специалисты, молодой коллектив, все современное, – отметил Алексей Текслер. Поликлиника рассчитана на комфортное обслуживание 20 тысяч человек взрослых и детей. 

Прием ведут терапевты, педиатры, узкие специалисты: хирург, офтальмолог, кардиолог, оториноларинголог, эндокринолог, невролог, гинеколог. Работают процедурные кабинеты, дневной стационар, рентгенкабинет, кабинет функциональной диагностики.

Прорабатывается вопрос об открытии аналогичного медучреждения в новом, густонаселенном районе Челябинске – «Ньютон». «Мы проговорили с коллегами из управляющей компании о том, чтобы сделать такой же формат в "Ньютоне". Вообще, потребность, особенно в новых микрорайонах, достаточно высокая. Государственно-частное партнерство позволяет максимально эффективно запускать такие объекты», - отметил Алексей Текслер.

Инвестором и оператором проекта «Полимедика» выступила УК «Медицинские инвестиционные решения». Общий объем инвестиций составил 40 миллионов рублей.

Благодаря программе государственно-частного партнерства первая «Полимедика» открылась в Челябинской области в октябре 2017 года. Сегодня в Челябинске работает уже четыре таких медицинских центра и один фельдшерский пункт в поселке Шершни. Клиники обеспечивают весь спектр амбулаторной медико-санитарной помощи для взрослых. Все услуги оказывают в рамках обязательного медицинского страхования, бесплатно для пациента.

После осмотра поликлиники глава региона ознакомился с проектом развития поселка «Твоя Привилегия». Застройщик рассказал о строительстве социальных объектов, в том числе новой школы на 1100 мест.

«Поликлиника – это важно, но также важно заниматься школами и детскими садами. Сейчас мы одновременно строим три школы в Западном: в микрорайонах "Вишневая горка", "Белый Хутор", уже к концу этого года будет построена в "Твоей Привилегии" школа на 1100 мест. Она здесь рядом строится. Обсудили с инвесторами возможность строительства еще одной школы. Потому что сегодня более 20 тысяч человек проживает в Западном, потребность большая», – подчеркнул губернатор.

Полимедика
Алексей Текслер
поселок Западный
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17.10.2017

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • +7 906-869-79-01
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Алексей Текслер утвердил границы охранных зон старинного дома на Российской

23.03.2022 11:06

Жителям Троицка понадобилась помощь после распыления газового балончика

23.03.2022 10:54

Сенаторы США обсуждают возможность блокировки золотого резерва России

23.03.2022 10:32

Абитуриенты получат дополнительные баллы за серебряный и бронзовый знак отличия ГТО

23.03.2022 10:31

Православная молодежь Челябинска ведет сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

23.03.2022 10:18

Михаил Скоков назначил нового руководителя УМВД Озерска

23.03.2022 10:09

На Христорождественском соборе Челябинска установили маковку главного купола

23.03.2022 07:49

Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью