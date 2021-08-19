В Златоусте установили памятник святым покровителям семьи Петру и Февронии Муромским

В Златоусте (Челябинская область) установили памятник святым покровителям семьи Петру и Февронии Муромским. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С инициативой установки скульптурной композиции выступили жители Златоуста при поддержке Героя России Сергея Зяблова. За основу взят памятник, установленный в городе Щучье Курганской области. Скульптурная композиция появилась на территории обновленной набережной городского пруда возле храма Александра Невского.

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Новый арт-объект органично вписался в общую концепцию благоустройства набережной. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», здесь появились удобная пешеходная зона, малые архитектурные формы, клумбы и освещение. Это место в Златоусте является одним из самых популярных – сюда приезжают молодожены, устраивают тематические фотосессии.

«Место, символичное для многих горожан. Сюда приезжают свадебные церемонии, молодые пары по традиции вешают замки на ограду Петровского моста. Теперь эта общественная территория выглядит достойно», - сказал глава Златоуста Максим Пекарский, для которого, как и для губернатора Челябинской области Алексея Текслера, создание комфортной городской среды является приоритетным направлением.