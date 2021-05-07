В зоопарке Челябинска пройдет «Медвежья рыбалка»

Сегодня, седьмого мая, в челябинском зоопарке пройдет долгожданное событие - «Медвежья рыбалка». Посетители увидят, как мишек кормят свежей рыбой.

«Медвежья рыбалка» начнется в 13. часов в большом вольере белых медведей.

Как сообщили в челябинском зоопарке, медведи Айриша и Сеня вновь будут охотится на живую форель.

Рыбалка заключается в том, что сотрудники зоопарка выпускают в бассейн живую форель. После чего медведи приступают к охоте на рыбу.

«В прошлом году удалось увидеть это шоу, очень интересно было и взрослым, и детям», - написала в группе «Вконтакте» «Челябинский зоопарк» Олеся Колосова.

Фото: vk.com, «Челябинский зоопарк»