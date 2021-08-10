Ватерполистка Эльвина Каримова: Не везет в спорте - повезет в любви

Ватерполистка «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) Эльвина Каримова поделилась своими впечатлениями от предложения руки и сердца, которое ей сделал ее любимый при встрече с Олимпиады в аэропорту Челябинска.

Своими эмоциями от романтического предложения спортсменка поделилась в социальных сетях.

«Все-таки в жизни все закономерно: не везет в спорте - повезет в любви! Каждая девушка мечтает о предложении руки и сердца. Я тысячу раз прокручивала у себя это в голове, прорисовывая идеальный момент. Но этот момент выбирает мужчина. И ты к этому совсем не готова. С долгой дороги, сонная, не в самом лучшем наряде, не накрашенная, глаза еле открываются и вообще еле видят, и мысль одна: только бы добраться до постели. И вот долгожданный момент, которого ждешь всю жизнь», - написала Эльвина Каримова.

Напомним, на встрече в аэропорту с Олимпиады ватерполистку «Уралочки» позвали замуж. Молодой человек по имени Руслан, с которым они уже полтора года живут вместе, сделал спортсменке предложение.

Напомним, в Токио ватерполистки сборной России не смогли завоевать бронзовые медали, уступив в матче за третье место Венгрии.