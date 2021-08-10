10.08.2021
На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов
10.08.2021
Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора
10.08.2021
«Металлург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» на мемориале имени Ромазана
10.08.2021
Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги
10.08.2021
В Челябинской области прогнозируют рост реальных зарплат по итогам 2021 года
10.08.2021
В Челябинске задержана банда, ночью нападавшая на прохожих
Ватерполистка Эльвина Каримова: Не везет в спорте - повезет в любви
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021