Ветераны Челябинской смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года

Ветераны Великой Отечественной войны Челябинской области смогут до конца 2022 года бесплатно ездить на такси. Программа бесплатных поездок ветеранов запущена Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, ветераны смогут воспользоваться такси вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники.

«Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до трех тысяч рублей на человека», - сообщили в Минцифры.

Программой смогут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны и лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

В настоящий момент бесплатное такси доступно для ветеранов в 42 городах России, в том числе в Челябинске, Миассе, Озерске, Тюмени, Уфе и Екатеринбурге. К 10 июня она появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Сервис будет доступен для более чем 26 тысяч ветеранов.

Порядок заказа такси:

1. Номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран.

2. Номер ветерана без раскрытия персональных данных будет передан региональным органам соцзащиты для использования в качестве идентификатора для подтверждения тарифа «Ветеран».

3. Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану. Если ветеран не знает номера соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: работники социальной службы самостоятельно свяжутся с ним в ближайшее время и помогут с заказом поездок.

4. Работник соцзащиты в специальном личном кабинете, доступ к которому предоставит ему Минцифры России, создаст соответствующую заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.