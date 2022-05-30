Ветераны Еткуля наметили планы на будущее

На прошедшем в администрации Еткульского муниципального района (Челябинская область) пленуме районного Совета ветеранов его участники подвели итоги года и наметили планы на будущее.

В работе пленума приняли участие глава района Юрий Кузьменков, председатель районного Совета депутатов Наталья Васильева, главы сельских поселений, представители советов ветеранов сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации района.

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Глава района Юрий Кузьменков рассказал об основных направлениях деятельности администрации, ключевых проектах, которые в течение года будут реализованы на территории Еткульского района.

Председатель районного Совета ветеранов Вера Иванчикова доложила об основных направлениях деятельности районного Совета ветеранов по дальнейшему повышению эффективности работы ветеранских организаций.

Ветераны обсудили насущные вопросы сферы ЖКХ, медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения пожилых людей района, работу структурных подразделений администрации по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по организации культурного досуга пожилых людей и по пропаганде здорового образа жизни среди лиц старшего возраста, различные формы социального обеспечения пожилых граждан.

В завершении пленума состоялось торжественное награждение ветеранского актива по итогам работы за 2021 год и в честь 285-летия Еткуля.