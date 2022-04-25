Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Аэрофлот вновь проводит акцию по предоставлению бесплатных перелетов на регулярных рейсах «России» ветеранам по всей действующей маршрутной сети в России и СНГ.

Как сообщает пресс-служба Аэрофлота, акция действует в период с третьего по 12 мая 2022 года. Оформить билет возможно с 21 апреля по 12 мая включительно.

«Правом полностью бесплатного перелёта в экономическом классе обслуживания могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ или являющиеся гражданами этих государств», - сообщили в компании.

Аэрофлот берёт на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов.

Каждый участник праздничного предложения также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Всем категориям пассажиров, участвующих в специальном предложении, Аэрофлот предложит повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна.