Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска приглашают к участию в голосовании за объекты благоустройства 2023-го года, ко
25.04.2022

Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Впервые в школе Челябинской области учебная неделя началась с нового патриотического ритуала - по
25.04.2022

Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна подрядчиками, которые по странному принципу у
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Мусор
25.04.2022

Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Не все деревья, высаженные в Челябинске на Новоградском городском тракте в рамках благоустройства
Экология
Экология
25.04.2022

Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске силовики задержали ведущего специалиста отдела семьи и назначения детских пособ
25.04.2022

Бывшая сотрудница администрации подозревается в получении взятки
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

В Челябинской области снижается смертность от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Юные южноуральские гимнасты выступили на «Кубке SportGym»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Аэрофлот вновь проводит акцию по предоставлению бесплатных перелетов на регулярных рейсах «России» ветеранам по всей действующей маршрутной сети в России и СНГ.

Как сообщает пресс-служба Аэрофлота, акция действует в период с третьего по 12 мая 2022 года. Оформить билет возможно с 21 апреля по 12 мая включительно.

«Правом полностью бесплатного перелёта в экономическом классе обслуживания могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ или являющиеся гражданами этих государств», - сообщили в компании.

Аэрофлот берёт на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов.

Каждый участник праздничного предложения также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Всем категориям пассажиров, участвующих в специальном предложении, Аэрофлот предложит повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна.

Великая Отечественная война
ветераны
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25.04.2022

Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.04.2022

Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Не все деревья, высаженные в Челябинске на Новоградском городском тракте в рамках благоустройства
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25.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.04.2022 15:05

Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

25.04.2022 14:09

Выбрать объекты благоустройства 2023 года челябинцы могут уже сейчас

25.04.2022 14:08

Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала

25.04.2022 13:55

В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими

25.04.2022 13:36

Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным

25.04.2022 13:33

Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили

25.04.2022 13:26

В Челябинской области снижается смертность от ковида

25.04.2022 13:03

Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая

25.04.2022 12:59

«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»

25.04.2022 12:56

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Бывшая сотрудница администрации подозревается в получении взятки

25.04.2022 12:34

В Челябинской области проснулись клещи, но пока они менее активны, чем в прошлом году

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21.04.2022 17:15

В ночь на пятницу в Челябинской области местами подморозит до минус 10 градусов

21.04.2022 17:07

В ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик активности звездопада Лириды

21.04.2022 17:04

В Челябинске первого мая открывается музей на крыше

21.04.2022 16:53

В Челябинской области откорректируют основной закон

21.04.2022 16:50

Опасно для здоровья: Наталье Котовой показали «чудо»-площадку для детей

21.04.2022 16:42

Установят дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий депутата ЗСО

21.04.2022 16:40

В Челябинске водитель большегруза оборвал провода, которые потом травмировали пешехода

21.04.2022 16:28

В Челябинске впервые пройдёт фестиваль «ЭтНОчь»

21.04.2022 16:27

Южноуральские Росгвардейцы и воспитанники ВПК «Высота» провели субботник в доме престарелых

21.04.2022 16:20

«Дети пишут Богу»: челябинская филармония представит на Пасху премьеру

21.04.2022 16:16

Будут ли забирать мобильные телефоны у школьников Челябинской области перед уроками?

21.04.2022 15:02

Челябинский фотограф Александр Кондратюк: людей надо любить

21.04.2022 14:37

Путин отменил штурм «Азовстали»

21.04.2022 14:11

Челябинцев приглашают принять участие в конкурсе ко Дню России