Вход в «Таганай» останется бесплатным только для жителей Златоуста и поселка Магнитка

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Вход в «Таганай» останется бесплатным только для жителей Златоуста и поселка Магнитка

Вход в национальный парк «Таганай» (Челябинская область) останется бесплатным только для жителей Златоуста и поселка Магнитка Кусинского района. Остальным туристам с 15-го марта придется платить за разрешение на посещение территории 150 рублей.

Как сообщает пресс-служба НП «Таганай», порядок определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения установлен постановлением правительства Российской Федерации, вступившим в силу 22 июля 2020 года.

«Бесплатный вход в национальный парк не значит, что при его посещении не нужно оформить разрешение, как того требует Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», - отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новосёлова. – Потому жителям Златоуста и Магнитки тоже будет необходима регистрация. Чтобы подтвердить право на получение льготы, потребуется предъявить паспорт с местной пропиской (или его копию) или водительское удостоверение.

Оформить разрешение златоустовцы по-прежнему смогут в визит-центре Центральной усадьбы «Таганая», а также в визит-центре на Семибратке. Жителям Магнитки выпишут абонементы на один квартал – для этого потребуется подать заявление. Причём оформление абонементов организуют прямо в посёлке. О дате, времени и месте работы мобильного пункта сотрудники национального парка сообщат дополнительно.

Льготы при оформлении разрешения на посещение «Таганая» предоставляются также инвалидам и ветеранам войны, дошкольникам и школьникам, пенсионерам, а также ещё нескольким категориям граждан. Полный список есть на сайте национального парка здесь.

Напомним, с 15-го марта туристы будут платить и за вход в национальный парк «Зигальга». Бесплатными посещения останутся для жителей Катав-Ивановского района.