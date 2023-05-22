22.05.2023
Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре
22.05.2023
В Миассе состоятся эндуро-гонки «Light Enduro Racing»
22.05.2023
В Челябинске может измениться цвет водопроводной воды
22.05.2023
В поселке Октябрьский ограничат электроснабжение связи с ремонтными работами
22.05.2023
Школьники Магнитогорска запомнят этот день
22.05.2023
В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан
Виктор Рашников награжден почетной медалью Челябинской области
19.05.2023
Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»
27.04.2023
Виктор Рашников проинспектировал строительство объектов второй очереди «Притяжения»
05.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
03.03.2023
Виктор Рашников провел заседание челябинского Союза промышленников и предпринимателей
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023