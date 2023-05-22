Виктор Рашников награжден почетной медалью Челябинской области

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Постановление о награждении подписал глава региона Алексей Текслер.

Как отмечается в тексте документа, высокой награды Виктор Рашников, чья трудовая деятельность неразрывно связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом, удостоен «за заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность».

Виктор Рашников прошел на ММК все ступени карьерного роста от рабочего до главы предприятия, а за годы его руководства комбинат упрочил позиции в числе лидеров металлургической отрасли России по таким важнейшим направлениям, как модернизация производства, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и развитие социальной сферы.

Магнитка реализовала масштабную программу по обновлению мощностей, внедряет передовые научно-технические разработки, ведет активную цифровизацию производственных и бизнес-процессов, улучшает условия труда.

Основными направлениями инвестиционной программы стали проекты, направленные на расширение сортамента и освоение дефицитных видов продукции, повышение эффективности, увеличение объема продукции с глубокой степенью переработки для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Сегодня ММК обладает мощной материально-технической базой для производства высококонкурентной продукции. Приоритетным направлением деятельности компании, согласно стратегии до 2025 года, остается комплексное снижение вредного воздействия на окружающую среду, на что в том числе направлен крупнейший инвестиционный проект настоящего времени – строительство новой коксовой батареи.

По инициативе Виктора Рашникова в Магнитогорске реализуется масштабный проект по преобразованию городской среды – строительство городского курорта «Притяжение», первая очередь которого вошла в строй в июле прошлого года. Открытие второй очереди планируется на июль текущего года ко Дню металлурга.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, вклад Виктора Рашникова в развитие отечественной промышленности и общества уже был отмечен различными государственными и общественными наградами.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» является президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, Почетным гражданином Магнитогорска и Челябинской области.