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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.05.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.05.2023

Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.05.2023

В Миассе состоятся эндуро-гонки «Light Enduro Racing»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.05.2023

В поселке Октябрьский ограничат электроснабжение связи с ремонтными работами
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22.05.2023

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Алексей Текслер
Общество
22.05.2023 15:34
Фото: ММК

Виктор Рашников награжден почетной медалью Челябинской области

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Постановление о награждении подписал глава региона Алексей Текслер.

Как отмечается в тексте документа, высокой награды Виктор Рашников, чья трудовая деятельность неразрывно связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом, удостоен «за заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность».

Виктор Рашников прошел на ММК все ступени карьерного роста от рабочего до главы предприятия, а за годы его руководства комбинат упрочил позиции в числе лидеров металлургической отрасли России по таким важнейшим направлениям, как модернизация производства, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и развитие социальной сферы.

Магнитка реализовала масштабную программу по обновлению мощностей, внедряет передовые научно-технические разработки, ведет активную цифровизацию производственных и бизнес-процессов, улучшает условия труда.

Основными направлениями инвестиционной программы стали проекты, направленные на расширение сортамента и освоение дефицитных видов продукции, повышение эффективности, увеличение объема продукции с глубокой степенью переработки для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Сегодня ММК обладает мощной материально-технической базой для производства высококонкурентной продукции. Приоритетным направлением деятельности компании, согласно стратегии до 2025 года, остается комплексное снижение вредного воздействия на окружающую среду, на что в том числе направлен крупнейший инвестиционный проект настоящего времени – строительство новой коксовой батареи.

По инициативе Виктора Рашникова в Магнитогорске реализуется масштабный проект по преобразованию городской среды – строительство городского курорта «Притяжение», первая очередь которого вошла в строй в июле прошлого года. Открытие второй очереди планируется на июль текущего года ко Дню металлурга.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, вклад Виктора Рашникова в развитие отечественной промышленности и общества уже был отмечен различными государственными и общественными наградами.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» является президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, Почетным гражданином Магнитогорска и Челябинской области.

Виктор Рашников
ММК
Алексей Текслер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят

18.05.2023 14:31

Кое-что из «сезонной» переписки

18.05.2023 14:22

Новый взгляд на документооборот: ММК представил в Москве платформу АТАЧ

18.05.2023 14:09

В Челябинске рабочие нашли на Комсомольском проспекте ржавую мину, которая могла рвануть

18.05.2023 14:05

В Библионочь челябинцы будут вместе читать и не только

18.05.2023 13:13

В Крыму сошел с рельсов грузовой поезд с зерном

18.05.2023 12:52

Что ждет челябинцев в Библионочь после "перезагрузки" Пушкинки

18.05.2023 12:41

Ольга Мухометьярова и Владимир Бекишев в Ясиноватой попали под артобстрел

18.05.2023 12:27

Премьера «Раймонды» состоится на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

18.05.2023 11:37

Челябинцев беспокоит состояние реки Миасс, власти анонсируют скорое начало очистки водоема

18.05.2023 11:11

Консультация юриста: правомерен ли обед на рабочем месте

18.05.2023 11:01

Челябинцы помогают ремонтировать поезда для Луганской железной дороги

18.05.2023 10:32

Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении кровли в Челябинске

18.05.2023 10:20

Сергей Антипов оценил ход благоустройства нового сквера в 55-м микрорайоне «Паркового»