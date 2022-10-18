Виктор Рашников рассказал о дальнейшем развитии «Притяжения»

Председатель совета директоров ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников проинспектировал ход строительства объектов второй очереди «Притяжения» и рассказал о планах развития многофункционального паркового пространства.

Виктор Рашников является инициатором и инвестором беспрецедентного в масштабах Магнитогорска и Челябинской области проекта, которым предусмотрено комплексное освоение территории площадью около четырехсот гектаров. В результате в городе металлургов будет создано круглогодично функционирующее мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около ста тысяч квадратных метров. На одной территории вместе расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные и парково-рекреационные объекты.

В июле текущего года вошла в строй первая очередь проекта «Притяжение» общей площадью 27 гектаров, из которых 23 гектара – парковая территория с зелеными насаждениями и прогулочными дорожками. Для горожан и гостей Магнитогорска были открыты информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с центральной входной группой и светомузыкальным фонтаном.

Виктор Рашников посетил площадку «Притяжения» в понедельник, 17-го октября, провел совещание по вопросам строительства второй очереди проекта и рассказал журналистам о запланированных к вводу в строй объектах. По его словам, пуск второй очереди состоится через девять месяцев, в июле 2023 года, и будет по традиции приурочен ко Дню металлурга.

Как отметил Виктор Филиппович, вторая очередь многофункционального парка планируется более объемной и насыщенной и прибавит около 90-95 гектаров к уже освоенной территории. Из ключевых объектов второй очереди можно выделить видовой холм с благоустроенной смотровой площадкой и различными объектами для активного отдыха. Там будут предусмотрены трассы для начинающих сноубордистов и горнолыжников, а также для тюбингов и занятий маунтинбайком. Комплекс планируется сделать круглогодичным.

Еще одно важное сооружение второй очереди - озеро, которое будет состоять из двух водоемов - верхнего и нижнего. Общая площадь озера составит 12 гектаров. На нем предусмотрены большой видовой мост и лодочная станция. Также будет оборудован пляж и пикниковая группа.

Значимым элементом второй очереди «Притяжения» станет открытый спортивный комплекс, где разместятся поля для мини-футбола, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты. Также планируются минигольф и пикниковые зоны.

Кроме того, дальнейшее развитие получит парковое пространство, в котором будут предусмотрены зоны как для детей (к уже имеющейся детской площадке добавятся еще три большие детские локации), так и для взрослых, пожилых людей. В парке появится около сорока километров пешеходных и велосипедных дорожек.

«У нас получается большой, очень масштабный парк, и мы сейчас смотрим, как сделать его еще более насыщенным и привлекательным для жителей всех возрастов и интересов», - подчеркнул Виктор Рашников.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», пространство «Притяжение» станет новым культурным и образовательным центром жизни Магнитогорска, точкой сбора жителей и гостей города, ведущих активный образ жизни и стремящихся к самореализации, ценящих красоту и качественный досуг.

В планах создателей проекта до 2025-го года ежегодно открывать новые объекты «Притяжения», включая музейно-образовательный и деловой комплекс, океанариум с оранжереей, ледовую и фристайл арены, четырехзвездочный отель, фитнес-центр, крытый детский парк развлечений, а также многочисленные открытые досуговые площадки различной тематики.