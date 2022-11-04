Сегодня, 4 ноября, утром депутат фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Законодательном Собрании Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс. Его там уже знают и ждут.

Парламентарий в этот раз везет гуманитарный груз в Сватово и Ясиноватую, где воюет много добровольцев из Челябинской области, в том числе из Сосновского района. Им Владимир Бекишев передаст теплое обмундирование.

Обычно справедливоросс вез гуманитарный груз на своей Газели. Теперь на Донбасс отправляется еще и 20-тонная фура. Она доставит стройматериалы — от фанеры до монтажной пены. Все это необходимо для восстановления и утепления социальных объектов. Об этом депутата просил глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

В Газели, за рулем которой по традиции будет Владимир Бекишев, — посылки для солдат. Их собрали жены и матери из Сосновского и Кунашакского районов. Когда они несли эти посылки, многие просили передать их именно в ту часть, где служат их родные и близкие.

«Постараемся найти и передать, — сказал депутат. — Если из-за боевых действий такой возможности не будет, передадим волонтерам, которые их смогут найти».

Вместе с Владимиром Бекишевым уже третий раз отправляется в экспедицию отец Дмитрий (Степкин). Церкви Сосновского района тоже собрали много вещей и продовольствия, а школы передали тысячи оберегов и писем для солдат.

Все прошлые экспедиции Владимир Бекишев обязательно приезжал в единственный в Ясиноватой детский сад «Золотой ключик» с группой для детей с нарушением речи. Это неслучайно. Депутаты-справедливороссы взяли этот сад под шефство. Они закупали для них мебель, а теперь передадут 60 комплектов теплой одежды. Для семей, в которых родители в основном служат – это очень важно накануне зимы.

На Донбассе Владимир Бекишев пробудет неделю. Отправляясь в экспедицию, депутат перечислил и поблагодарил тех, кто помог в сборе гуманитарной помощи. Вот они: Анна Махнина, Юрий Богуш, Ольга Тележенко, Ольга Мухометьярова, Юлия Кудашова, Юлия Лопатина, Евгений Апокин, Антон Белоусов («Макфа»), коллективы школ Сосновского района, родители и ученики лицея №82 г. Челябинска, местное отделение СРЗП Кунашакского района, ветераны боевых действий, детский сад №13 из Кременкуля, Дмитрий Крюков, настоятели и прихожане Храма Иерусалимской Иконы Божией Матери, Храма Иоанна Воина, Храма Сосновского Благочинье и многие другие.