04.11.2022
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
03.11.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
03.11.2022
С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой
03.11.2022
Генерал-лейтенант Денис Чернятьев назначен ГФИ по Челябинской области
03.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое ноября (18+)
03.11.2022
В Магнитогорск прибыл 26-й трамвай из партии 2022 года, до конца декабря поступят еще 14
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
Стройматериалы и теплые вещи для мобилизованных везет в ДНР депутат ЗСО от “Справедливой России - За Правду”
04.11.2022
Челябинская гумколонна придет на место вовремя
03.11.2022
Челябинские добровольцы в зоне СВО ждут от своих командиров обратной связи
03.11.2022
Заключенные будут делать флагштоки и маскировочные сети для участников СВО
03.11.2022
Следственный комитет приглашает на прием по защите прав мобилизованных
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
02.11.2022
Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
01.11.2022