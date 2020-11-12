Владимир Мякуш: Наша святая обязанность - сделать так, чтобы Вечные огни были вечными

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш провел рабочее совещание в режиме ВКС по вопросу бесперебойного горения мемориалов «Вечный огонь» в муниципалитетах Челябинской области.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Лазарев, заместитель председателя Вадим Ромасенко и председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. На совещание также был приглашен и председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков.

Владимир Мякуш жестко поставил перед главами территорий вопрос о срыве сроков подключения мемориалов «Вечный огонь» к бесперебойной подаче газа. Ранее планировалось завершить этот проект к 75-летию Великой Победы, но в нескольких муниципалитетах не справились с этой задачей. Спикер областного парламента поручил всем депутатам Законодательного Собрания подключиться к решению поставленной задачи и контролировать ее реализацию в своих округах.

«Вечный огонь – это уважение к нашим предкам, к ветеранам Великой отечественной войны, это символ нашей памяти. Наша святая обязанность - сделать так, чтобы Вечные огни действительно были вечными, - подчеркнул Владимир Мякуш. - Это патриотическое воспитание молодежи, поэтому в каждом муниципальном образовании нашей области он должен гореть постоянно, а не от случая к случаю».

Главы городов и муниципальных районов рекомендовано посоветоваться с жителями и определить место размещения Вечного огня на территории своих муниципалитетов, а также обеспечить все необходимые требования пожарной безопасности.

«Некоторые главы городов и районов недооценили важность создания мемориалов с бесперебойным горением Вечного огня, но сегодня мы расставили все акценты. Уверен, что до девятого мая 2021 года «Огонь Победы» зажжется во всех муниципальных образованиях области, - отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. - Депутатский корпус берет реализацию проекта под свой личный контроль».

В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Огонь Памяти» депутаты областного парламента и областной Совет ветеранов начали реализацию совместного регионального проекта «Вечный огонь». На тот момент бесперебойное функционирование мемориалов «Вечный огонь» от магистрального газопровода было в 18 территориях. В настоящее время газ подведен к мемориалам в 24-х муниципальных образованиях. Еще в 19 территориях газ подается от баллонного оборудования семь раз в год в праздничные дни и памятные даты. Пять территорий готовы торжественно запустить «Вечный огонь» после снятия запрета на проведение массовых мероприятий.

В этом году к мемориалу подвели газ в Сосновском районе, но учитывая просьбу ветеранской организации, торжественное открытие перенесли на время после снятия карантинных ограничений и пригласили на него председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша.

В Кусинском районе с апреля 2020 года обеспечено бесперебойное горение Вечного огня. В городе Куса было построено 55 метров газопровода для перевода газоснабжения мемориального комплекса «Памятник советским воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны» с временного газобаллонного на постоянное - сетевое. Теперь Вечный огонь будет гореть постоянно.

В Варненском районе работы по переводу завершены, подана заявка в ПАО «НОВАТЭК» на подключение газа.

В Троицком городском округе к концу 2020 года будет подготовлена проектно-сметная документация.

В Аргяшском районе перевод мемориала на бесперебойное горение запланирован на 2021 год.

Отметим, что в федеральном законе «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» дано определение понятию «Вечный Огонь» и «Огонь Памяти».

Вечный Огонь – элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность постоянного горения огня;

Огонь Памяти – элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность периодического горения огня.

Плата за газ осуществляется по договору между муниципальным образованием и ПАО «НОВАТЭК». В мае газ подается ресурсоснабжающей организацией бесплатно.

В декабре 2020 года председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш планирует вернуться к этому вопросу и провести совещание с анализом ситуации в муниципалитетах.