Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны вакцинироваться против коронавирусной инфекции COVID-19.

С таким призывом глава государства обратился к россиянам в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

«Коронавирус пока ещё не побеждён окончательно, остаётся прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растёт, - отметил президент. - Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны».

Владимир Путин призвал россиян не терять бдительность, беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб.

«Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку, - обратился к россиянам президент. - Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями».

Владимир Путин поручил федеральному кабмину, минздраву и главам субъектов РФ в ежедневном режиме заниматься вопросом вакцинации. «Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет», - подчеркнул глава государства.

Сам Владимир Путин уже привился от коронавирусной инфекции отечественной вакциной (поставил и первый, и второй компоненты). Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пока не будет ставить прививку от ковида, так как у него в крови были выявлены антитела к этой инфекции.

В Челябинской области на данный момент 202 тысячи 196 человек привито первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, из них порядка более 121,5 тысячи человек завершили вакцинацию вторым компонентом. Всего в 2021 году в регионе планируют привить от ковида более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.