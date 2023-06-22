22.06.2023
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
22.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня (18+)
22.06.2023
Бывшего замдиректора «Городской среды» Челябинска не отпустили из СИЗО домой
22.06.2023
Коллектив ЮУрГГПУ возложил цветы к Вечному огню
22.06.2023
Сергей Миронов отправил Обращение в посольства стран Запада
22.06.2023
Подлинный интерьер середины 19 века увидят гости Исторического музея в Доме Покровского
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
20.06.2023
Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных
17.06.2023
Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры
09.06.2023
Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья
09.06.2023
В Челябинске школьники могут стать главой города
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023