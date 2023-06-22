Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере

После 20 августа этого года игровые комплексы Арт-сквера на набережной в Челябинске будут переданы на обслуживание специализированной сертифицированной организации.

Об этом решении агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в администрации города, комментируя ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере, – напомним, второго июня этого года маленький мальчик пострадал здесь на аттракционе, лишившись кончика пальца. Проверку по факту случившегося начала прокуратура.

В мэрии рассказали следующее: «В адрес администрации Челябинска 20 июня поступило обращение Татьяны К. о травме, полученной ее ребенком на аттракционе в Арт-сквере. На следующий день на месте была организована проверка с участием надзорных ведомств, по итогам которой аттракцион «Монорельс» физически закрыт для посещения. Также предприняты меры для временной консервации напольных батутов».

Кроме того, в администрации Челябинска сообщили, что до 20 июня 2023 года обращений в адрес администрации города о фактах получения травм в Арт-сквере не поступало.

«Отметим, детское игровое оборудование «Монорельс» произведено во Франции в июле 2021 года, имеет паспорт, согласно которому он предназначен для детей в возрасте от шести лет (пострадавшему – шесть, прим.). При этом производитель отдельно оговаривает, что нахождение на нем детей должно происходить под присмотром взрослых», - пояснили в мэрии.

В администрации города также рассказали, что данный комплекс установлен в Арт-сквере в августе 2021 года и находится на гарантии до 20 августа 2023 года.

«В настоящий момент в адрес подрядчика направлено требование об устранении всех нарушений в рамках гарантийных обязательств», - рассказали в мэрии.