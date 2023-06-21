В Челябинске ребенок пострадал на аттракционе в Арт-сквере, прокуратура проводит проверку

В Челябинске ребенок пострадал на аттракционе «Беговое колесо» в Арт-сквере на набережной Миасса – второго июня этого года мальчик лишился кончика пальца.

Сегодня, 21 июня, прокуратура Челябинска начала проверку по данному факту, на основании публикации о случившемся в СМИ.

Как сообщила в пресс-центре прокуратуры региона, проверяющие дадут оценку исполнению подрядчиком гарантийных обязательств, а также соблюдению требований федерального законодательства - при обслуживании детской игровой площадки - органами местного самоуправления.

Отметим, за последнее время в Челябинске произошел целый ряд несчастных случаев с детьми. Так, 14 мая мальчик 2012 года рождения сломал ногу, скатившись с недостроенной горки в Саду Победы в Тракторозаводском районе Челябинска. Четвертого июня в столице Южного Урала на восьмилетнего мальчика упал остановочный павильон – ЧП произошло на улице Рылеева, делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. А 15 апреля этого года в Челябинске во время игры на детской площадке ребенок пострадал от упавшей на него металлической опоры ограждения: шестилетний мальчик получил перелом ногтевой фаланги пальца со смещением, что является вредом здоровью средней тяжести (в данном случае ответственность за детскую травму лежит на управляющей компании).

В Миассе семилетняя девочка лишилась части пальца при катании с бесхозной горки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».