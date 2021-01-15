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Новое место под строительство детского хирургического корпуса в Челябинске не рассматривается

Новое место под строительство хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) не рассматривается, несмотря на решение апелляционного суда об отмене постановления ЗСО по границам бора.

Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге в пятницу, 15 января.

Напомним, 14 января 2021 года Второй Апелляционный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство о запрете до решения суда применения постановления ЗСО по изменению границ Челябинского городского бора для строительства там детского хирургического корпуса.

«Это обеспечительная мера. Принята до следующего заседания суда. И сейчас на этом участке нельзя проводить никаких действий. Другой участок не рассматривается. Мы ждем заседание второго февраля», - пояснила Ирина Гехт.

Как уже сообщало агентство, 25 декабря 2020 года минстрой объявил повторный конкурс на проектирование хирургического корпуса ЧОДКБ, несмотря на активное противодействие общественников и их попытки предотвратить строительство корпуса на территории бора (хотя власти и неоднократно приводило аргументы в пользу этого решения).

«Министерство строительство и инфраструктуры Челябинской области объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство хирургического корпуса для Челябинской областной детской клинической больницы» на основании медико-технического задания от Минздрава Челябинской области, - пояснили в пресс-службе минстроя региона. - На сегодняшний день юридических препятствий для размещения этой закупки нет». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 января. Минстрой подчеркивает, выплата аванса в данной закупке не предусмотрена.

Срок разработки проектно-изыскательных работ – IV квартал 2021 года. Новый хирургический корпус должен быть построен к 31 декабря 2023 года. В федеральной программе развития детского здравоохранения предусмотрены все деньги на его строительство.

Всего на строительство будет выделено более четырех миллиардов рублей, в том числе порядка трех миллиардов рублей - из федерального бюджета и более одного миллиарда – из областного бюджета.

Напомним, новый корпус должен быть построен на территории, ранее входящей в границы памятника природы - Челябинского городского бора. Депутаты приняли решение об исключении участка площадью 4,2 гектара под строительство, но при этом присоединив к ООПТ участок большей площади - территория урочища «Монахи» и поймы реки Миасс от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунаров. Экоактивисты обратились в суд. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил постановление ЗСО по границам бора. Минэкологии оспорил это решение и вопрос направлен на повторное рассмотрение в апелляционный суд.