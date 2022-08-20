Власти Локомотивного за два года так и не выполнили поручение губернатора по протекающей кровле в школе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе в своего рабочего визита в Локомотивный городской округ вновь совершил свой фирменный «разворот» и внепланово посетил школу №2. Увиденное вызвало много вопросов и претензий к местным властям.

Два года назад глава региона также вне утвержденной программы визита заезжал в эту школу (ему поступали жалобы от жителей на протекающую крышу в учебном заведении), чтобы лично оценить состояние здания.

Увиденная картина его не порадовала – крыша протекает уже десятки лет, в проводимые текущие ремонты не помогают решать проблему. Алексей Текслер тогда поручил срочном порядке начать ремонт кровли, находящейся в плачевном состоянии.

Но поручение губернатора за два года так и не было выполнено, ситуация даже ухудшилась.

«Я был здесь несколько лет назад, все не просто осталось так же, стало хуже!», - возмутился губернатор.

В июне жительница города написала губернатору в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте о ЧП во время «Последнего звонка» в младшей школе Локомотивного – обрушилась часть потолка. «В апреле этого года в старшей школе тоже крыша текла. Оказывается, это происходит с 2007 года. Почему ее не ремонтируют, непонятно», - отмечала Людмила. Правда, мэрия утверждает, что «потолок не обрушался», просто из конструкции подвесного потолка выпала одна плитка (в связи с намоканием).

«С установлением благоприятных погодных условий будут выполнены работы по устранению мест протекания. В 2023 году планируется провести капитальный ремонт кровли школы», - заверили в администрации Локомотивного.

В понедельник, 22 августа, по поручению главы региона в школу городского округа приедет специальная комиссия и вопрос будет решаться на региональном уровне.

«У меня большие вопросы к местным властям, как вообще такое может быть особенно в преддверии нового учебного года. И с этим я уверен, разберемся, - заявил Алексей Текслер. - Этим и хороши поездки, что все можно увидеть своими глазами».