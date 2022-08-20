20.08.2022
Текслер дал поручения по благоустройству Фершампенуаза и местному храму
20.08.2022
За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое
19.08.2022
Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
19.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
19.08.2022
Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш»
19.08.2022
Фридина свадьба
Власти Локомотивного за два года так и не выполнили поручение губернатора по протекающей кровле в школе
28.06.2021
Алексей Текслер нашел вариант решения проблемы с водой в Локомотивном
28.06.2021
Мэрию Локомотивного ждут кадровые изменения из-за нерешенных проблем с водой
28.06.2021
Жители Локомотивного остаются без воды, власти хранят молчание
27.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022