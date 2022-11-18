18.11.2022
Власти напомнили челябинцам о возможности участия в инициативных проектах
18.11.2022
В Магнитогорске 75-летяя пенсионерка расправилась с супругом-тираном
18.11.2022
Магнитогорец убил супругу и пытался зарезать маленького сына
18.11.2022
В 2022-м граждане покидали Челябинскую область ради Казахстана куда чаще, чем годом ранее
18.11.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября
18.11.2022
В Трехгорном заводчанин пострадал от «сотрудника спецслужб»
Власти напомнили челябинцам о возможности участия в инициативных проектах
Мир вокруг иногда зависит от активности и заинтересованности самих жителей
11.11.2022
Пять школьных стадионов Челябинска обновили благодаря инициативному бюджетированию
07.11.2022
Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе
12.10.2022
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
22.09.2022
Уютный карманный сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022