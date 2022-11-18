Власти напомнили челябинцам о возможности участия в инициативных проектах

Центр развития городской среды Челябинска напоминает жителям, что они сами могут выбрать объекты благоустройства будущего года, поучаствовав в программе «Инициативное бюджетирование».

В прошлом году в столице Южного Урала по программе инициативного бюджетирования реализовали 149 проектов, в этом году в жизнь воплотили 121. В общей сложности на эти цели выделили 517,6 миллиона рублей.

Отметим, финансируются инициативные проекты из регионального и городского бюджетов, а также из взносов населения и спонсоров.

«Инициативное бюджетирование - это инструмент, который позволяет жителям самостоятельно определять насущные проблемы и выбирать объекты, которые будут благоустроены за счет бюджетных средств», - отмечают в Центре развития городской среды Челябинска.

Инициативные проекты реализуются в течение одного года. Сначала проект выдвигается на рассмотрение, затем обсуждается на собраниях или в Интернете, затем происходит конкурсный отбор проектов с целью определения финансирования, дальше - собственно реализация (в жизнь каждый проект воплощают под контролем общественности).

Подробную информацию о программе, а также образцы необходимых документов можно найти здесь (кроме того, здесь можно познакомиться с проектами инициативных челябинцев из всех семи районов на 2023 год). В свою очередь, в телеграм-канале Центра развития городской среды размещен подробный алгоритм, посвященный теме инициативного бюджетирования.

Благодаря реализации идей жителей в областном центре появляются новые (или ремонтируются старые) детские площадки, проводится озеленение, благоустраиваются места массового отдыха, расцветают придомовые территории, осуществляется устройство тротуаров и проездов. Главное – желание самих горожан изменить окружающую действительность в лучшую сторону, их активность и целеустремленность.