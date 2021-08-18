18.08.2021
В Челябинске сообщили об отключении нескольких светофоров
18.08.2021
Власти Советского района Челябинска попросили совета у людей с ограниченными возможностями здоровья
17.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 18 августа
17.08.2021
Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке
17.08.2021
В Челябинске строящийся храм святителя Луки Крымского увенчал купол с крестом
17.08.2021
Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи Афганистану
Туалет в горсаду имени Пушкина и обновленная улица Свободы
Власти Советского района Челябинска попросили совета у людей с ограниченными возможностями здоровья
14.08.2021
В челябинском горсаду имени Пушкина установили модный и бесплатный общественный туалет
12.08.2021
В Центральном районе Челябинска скоро откроют еще один бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
25.11.2020
Челябинцы смогут уединиться и сходить в туалет в парке Пушкина
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021