Власти Советского района Челябинска попросили совета у людей с ограниченными возможностями здоровья

Инвалиды-колясочники дали властям Советского района Челябинска советы по исправлению недостатков в новом бесплатном общественном туалете, установленном в городском саду имени Пушкина, рядом с детской площадкой «У Лукоморья», и на обновленной улице Свободы.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, при сдаче новых социальных объектов и общественных пространств в областном центре особое внимание уделяется обеспечению безбарьерной среды. Власти Советского района не изменили доброй традиции и спросили мнение представителей общественных организаций инвалидов по поводу обустройства нового туалета, а также качества реконструкции улицы Свободы, где ранее, в начале августа, уже выявляли нарушения.

Виктор Беляк и Роман Санников дали специалистам администрации свои рекомендации по обеспечению условий доступности для людей с ограниченными возможностями на новых объектах.

Важно, что выездное мини-совещание 17-го августа было проведено не после сдачи объектов, а в процессе работ, когда есть возможность учесть замечания, подчеркнули в мэрии.

Так, при проведении реконструкция улицы Свободы положительно отмечено наличие широкого пандуса с нормативным уклоном, и даны рекомендации по установке поручней. Из недостатков отмечены желоба водостоков, которые мешают нормальному передвижению колясок.

В горсаду имени Пушкина проверке подвергся общественный туалет, где оборудован отдельный санузел для людей с ограниченными возможностями.