Провалы и шатание плитки: в Челябинске улицу Свободы реконструируют с нарушениями

Улицу Свободы в Советском районе Челябинска реконструируют с нарушениями.

Плитка уложено неровно и уже шатается – по причине того, что подрядчик не выровнял и не уплотнил основание под плиточным покрытием пешеходных тротуаров.

Новый смонтированный пандус частично перекрыл вход-выход с придорожной автопарковки со стороны здания Свободы, 141. Кроме того, в результате монтажа пандуса оказался перекрыт ливнёвый водоотводной лоток от данного строения. И это еще не все: на новом пандусе уже наблюдается провал плиточного покрытия.

Данные нарушения в ходе совместного выезда на объект выявили представители комитета дорожного хозяйства Челябинска, депутаты райсовета и специалисты администрации Советского района.

Как сообщили в районной мэрии, все замечания будут направлены подрядным организациям для оперативного устранения.

Тем временем, работы по реконструкции пешеходной зоны улицы Свободы продолжаются в интенсивном режиме, подрядчики уже выложили плиткой значительную часть четной стороны участка улицы. Были демонтированы остатки старых фундаментов, лестничных маршей и пандусов (на их месте будут установлены новые, соответствующие нормативам).

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«Также появятся новые газоны в местах, ранее закатанных асфальтом и используемых под хаотичную парковку автомобилей», - рассказали в администрации Советского района.

Напомним, благоустройство участка пешеходной зоны по улице Свободы от проспекта Ленина до улицы Тимирязева ведется в текущем году в рамках реализации инициативных проектов.

В 2022-м году начнется благоустройство пешеходной зоны на гостевом маршруте Свободы, от Тимирязева и в сторону вокзала. Оно будет осуществляться уже по федеральной программе «Формирование современной городской среды», в несколько этапов (за три года благоустройство должно быть проведено на участке улицы Свободы от Тимирязева до самой привокзальной площади).