Во все дома и учреждения социальной сферы Металлургического района Челябинска вернулось тепло

Во все дома и учреждения социальной сферы Металлургического района Челябинска, сегодня утром, 23-го ноября, попавшие под отключение в результате коммунальной аварии, вернулось тепло.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. К настоящему моменту завершены ремонтные работы в частном секторе по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, 2-ой Пятилетки и Полтавской.

«В настоящее время идёт заполнение системы с последующей регулировкой параметров теплоснабжения», - отметили в мэрии.

Отметим, около пяти вечера вторника МУП «ЧКТС» устранило технологическое нарушение на тепловой сети для подключения 69-ти многоквартирных и восьми частных домов, четырех детских садов, трех учебных и двух лечебных учреждений, после чего был проведен завершающий этап заполнения системы и регулировочных работ на наружных сетях теплоснабжения для установления параметров.