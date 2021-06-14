14.06.2021
Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек
14.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 июня
14.06.2021
Афиша на 15 июня
14.06.2021
Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию
14.06.2021
СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино
14.06.2021
Спасатели Миасского отряда пришли на помощь сапсерфингисту и квадроциклисту
Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию
03.06.2021
Сегодня и завтра выпускники сдают единственный в 2021 году обязательный ЕГЭ
02.06.2021
Двух выпускников Челябинской области удалили с экзамена в первый день проведения ЕГЭ
26.05.2021
Камеры «Ростелекома» присмотрят за сдающими ГВЭ и ЕГЭ южноуральскими школьниками
27.04.2021
В 2021 году ЕГЭ стартует 31 мая, ОГЭ и ГВЭ – 24 мая
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021