Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

Во вторник, 15 июня, выпускники школ Челябинской области будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию. Этот экзамен выбрали для сдачи более семи тысяч одиннадцатиклассников.

«В Челябинской области, как и по всей стране, у выпускников экзамен по обществознанию остается одним из самых популярных предметов по выбору из года в год. Именно поэтому ЕГЭ по обществознанию проводится в отдельный день и не совмещен со сдачей других предметов по выбору», - пояснила начальник Управления общего образования минобрнауки региона Елена Тюрина.

Структура и содержание КИМ 2021 года не изменились по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает минобрнауки региона, экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей. В нее включены 29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. На выполнение экзаменационной работы отводится три часа 55 минут. Выпускникам для сдачи экзамена необходимо набрать минимум 42 балла.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июня.

Во всех экзаменационных пунктах, как и прежде, будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором: уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, маски и перчатки у организаторов и наблюдателей, бесконтактная термометрия участников на входе, соблюдение социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

Напомним, основной период проведения единого государственного экзамена стартовал 31 мая – проводились экзамены по географии, литературе и химии. В Челябинской области ЕГЭ в эти сроки сдают почти 16 тысяч выпускников.

В этом году выпускники, которые планируют поступать в вузы, сдавали только один обязательный экзамен – по русскому языку. Он проводился третьего и четвертого июня. В 2021 году ЕГЭ по базовой математике не проводится.

Седьмого июня школьники сдавали профильную математику, 11 июня – историю и физику.

В пятницу, 18 июня, состоятся ЕГЭ по биологии и экзамен по иностранным языкам (письменная часть). А устную часть ЕГЭ по иностранным языкам предстоит сдавать 21 и 22 июня.

В течение двух дней – 24 и 25 июня - будет проходить и единый государственный экзамен по информатике и ИКТ. Впервые в этом году он пройдет в компьютерной форме.

Напоминаем, что в период единого государственного экзамена в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7(351)263-25-17.