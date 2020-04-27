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Во вторник у православных Радоница – день особого поминовения усопших

Общество
Вчера, 22:58
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник второй недели после Пасхи православная Церковь отмечает Радоницу – день особого поминовения усопших. В 2020 году этот день выпал на 28 апреля.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (четвертый век), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Основанием для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой - разрешение Церковного Устава творить обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой пасхальной недели - как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную.

Самое главное, что можно сделать для усопших – это помолиться за них. В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса впервые за многие последние годы южноуральцам настоятельно рекомендуют отказаться от посещения кладбищ и не приходить в храмы, а помолиться за усопших дома.

В Челябинской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, кладбища открыты только для погребения. Не будет исключением и Радоница. Кроме того, планируется ограничить проезд к кладбищам. Губернатор Алексей Текслер призвал южноуральцев отложить посещение могил своих умерших родственников и знакомых на более позднее время, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекцией улучшиться.

«Прекрасно понимаю каждого, кто считает этот день особенным и каждый год приходит к своим умершим родственникам, - написала на своей странице в соцсети глава Челябинска Наталья Котова. - Более 20 лет назад я похоронила родителей. Все эти годы в Родительский день я обязательно приходила к своим маме и папе. И завтра впервые этого не сделаю. Потому что так нужно для сохранения нашего здоровья и наших жизней».

Глава Магнитогорска Сергей Бердников также призвал южноуральцев в этом году воздержаться от многовековой традиции. «Мы не отменяем эту дату, мы ее переносим. В связи со сложившейся ситуацией это будет правильно», – подчеркнул Сергей Николаевич.

В Златоустовском городском округе, где зарегистрирован самый массовый в области очаг заражения, жителей предупредили: в Родительский день территорию кладбищ будут патрулировать полицейские и сотрудники управления муниципальной милиции администрации города.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий, который сам оказался на больничной койке с пневмонией и ему пришлось сдавать анализ на коронавирус, напомнил, в большинстве храмов в настоящее время записки о здравии и упокоении можно подать по телефону или с помощью специальной формы в интернете.

Владыка также заверил: «усопшие сродники и близкие не будут никак ущерблены оттого, что мы помолимся о их упокоении у себя дома, а прибрать места погребения приедем позже, когда карантинные ограничения будут сняты».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Радоница
Алексей Текслер
Наталья Котова
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