Во вторник в Чебаркуле начнется боевое слаживание мобилизованных

Во вторник, 25 октября, на территории военно-полевого лагеря в Чебаркуле (Челябинская область) начнется боевое слаживание подразделений, сформированных из мобилизованных южноуральцев и добровольцев. В лагерь уже прибыли ребята из Миасса, Кыштыма, Копейска, Варны, Аргаяша, Чебаркуля, Магнитогорска, Пласта и ряда других территорий. В лагерь будет прибывать мобилизованные и из иных регионов страны.

Сегодня в палаточном лагере побывал губернатор Алексей Текслер, пообщался с мобилизованными, оценил условия их пребывания и выслушал просьбы.

«С дороги мужиков поят горячим чаем, потом - в дивизионный клуб, где проходит оформление. Здесь же выдают форму, теплую одежду и необходимые вещи, оформляют карты нескольких банков на выбор», - рассказал Текслер.

Мобилизованные общаются с представителями банков, при необходимости оформляют зарплатные счета. После этого военным выдают форму, и они отправляются в палаточный лагерь.

На полигоне установлены отапливаемые армейские палатки, навесы, оборудованы системы водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдение и громкоговорители. Также развернута полевая кухня, столовые и гигиенические палатки, помывочные, медицинские пункты, палатки для совершения религиозных обрядов. Подготовлен блок для размещения оружия со специальными уровнями охраны и защиты.

Глава региона пообщался выслушал несколько пожеланий по быту и заверил, что все просьбы будут выполнены.

Кроме того, каждый мобилизованный южноуралец получит набор, в который входит зимний спальник и коврик, тёплые вещи, термобелье, обувь, фонарик, аптечка, усиленный продуктовый паек. Сегодня их уже доставили в дивизию.

Военной подготовкой мобилизованных займутся военнослужащие из Центрального военного округа, которые прибыли в Чебаркульский лагерь по просьбе губернатора. «Уже завтра на полигоне начнётся боевое слаживание. Основная задача у меня к военным – это полноценная подготовка наших ребят, чтобы они были полностью готовы, - рассказал глава региона. - Инструкторы заверили, что оно будет основательным и ответственным».

Напомним, в воскресенье состоялась отправка в Чебаркульский военно-полевой лагерь мобилизованных из Аргаяшского района, Верхнеуральского, Троицкого и Чебаркульского районов, Варны и Златоуста, в понедельник – из Пластовского района, Магнитогорска, Миасса и Копейска. Во вторник – из Трехгорного.