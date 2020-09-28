Во вторник в Челябинской области тепло, магнитные бури

Во вторник, 29 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – от ноля до плюс пяти градусов. В горах и низинах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое. Прогнозируются магнитные бури силой 5-6 баллов.

Восход солнца в 6 часов 49 минут, заход - в 18 часов 40 минут. Долгота светового дня - 11 часов 50 минут. Полнолуние.

По народному календарю – Ефимия, Птичья костка.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

Именины в этот день: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.