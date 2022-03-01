Во второй день масленичной недели было принято посылать «позыватков»

Во вторник, первого марта, отмечается второй день масленичной недели, в старину на Руси его называли заигрыши.

В этот день проходили смотрины невест. Девушки приглашали молодых людей кататься с гор и звали в гости поесть блинов.

На заигрыши хозяева рассылали с устными приглашениями к друзьям, родственникам и будущим невесткам или зятьям «позыватков». Позыватку встречали с почетом, угощали блинами и вином. Если позываток приносил хозяевам от будущих родственников отказ посетить их дом, то это означало, что дочку прочат за другого, либо парня хотят женить на другой, значит, будущая свадьба под угрозой.

Все масленичные забавы и потехи клонились, по сути дела, к сватовству, чтобы после великого поста играть на Красной горке свадьбу.

После угощения гостей отпускали покататься на горы. Парни в масленичный вторник высматривали себе невест, а девицы поглядывали украдкой на суженых. В этот день особо чествовали молодоженов, поженившихся в течение прошлого года. А неженатым парням и девушкам к ноге привязывали своеобразную «колодку» (например, ветку, кусок дерева, любую ненужную вещь) и заставляли ходить с ней некоторое время. За снятие «венца безбрачия» надо было платить - блинами или деньгами.

В этот день жители городов и сел строили и брали штурмом ледяные крепости, надевали смешные маски. Люди верили, что в ином обличье и жизнь начнется другая – радостная и благополучная.

Когда-то в больших деревянных балаганах давали представления во главе с Петрушкой и масленичным дедом.

Масленичная неделя началась 28 февраля и завершится шестого марта Прощеным воскресением. В понедельник, седьмого марта, начинается семинедельный Великий пост. Он продлится семь недель - по 23 апреля. В воскресенье, 24 апреля, - Пасха.