10.04.2023
В Магнитогорске объявлен режим «черного неба»
10.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 апреля (18+)
10.04.2023
В Челябинске дыры в асфальте «залатали» на площади более двух тысяч «квадратов»
10.04.2023
СК опубликовал видео допроса челябинца, убившего подростка
10.04.2023
В Челябинске стартует капремонт проспекта Ленина
10.04.2023
Забрызгал сотрудников и очаровал всех: Малыш следом за белыми соседями открыл купальный сезон
Водоснабжение в микрорайонах под Челябинском восстановлено
10.04.2023
В микрорайонах под Челябинском дали воду после двухдневного отсутствия и вновь отключили
09.04.2023
Жители микрорайонов под Челябинском так и не дождались воды к вечеру воскресенья
08.04.2023
Несколько микрорайонов под Челябинском остались без воды
27.03.2023
Для жителей Чурилово, где отключили водоснабжение, утром организовали подвоз воды
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023