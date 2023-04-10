Водоснабжение в микрорайонах под Челябинском восстановлено

В понедельник, 10 апреля, к вечеру начали подачу воды в дома нескольких микрорайонов поселка Западный (Сосновский район, пригород Челябинска), которые оставались без водоснабжения все выходные и сегодня в течение почти всего дня.

«По информации на 18 часов водоснабжение полностью восстановлено, - сообщили в ЮжУралВодоканал. Жителей просят в целях оперативного реагирования на возникающие проблемы с водоснабжением в их паблике в комментариях указывать адрес и суть имеющейся проблемы.

Как уже сообщало агентство, холодное и горячее водоснабжение отключили в жилых домах нескольких микрорайонов («Просторы», «Залесье», «Вишневая горка» и в поселке «Женева») после полуночи восьмого апреля. Воды не было все выходные.

Рано утром в понедельник, 10 апреля, возобновили подачу воды, но затем вновь отключили для заполнения резервуара. В понедельник жители написали обращение к губернатору в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!»: «Помогите! Микрорайон “Вишневая горка” без воды третьи сутки. Когда будет вода?».

Администрация Сосновского муниципального района пояснила, в настоящее время производится заполнение системы водоснабжения. «Возможно локальное отсутствие воды, обусловленное нехваткой давления в системе из-за повышенного водоразбора, ведется регулировка подачи воды», - уточнили в мэрии.

За дополнительной информацией можно обращаться: в отдел по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района (тел. 8-351-44-90-360), в администрацию Кременкульского сельского поселения (тел. 8-35144-44-143) или в ООО «ЮжУралВодоканал» (тел.: 8 932-010-40-03, 8 932-231-03-00, 8 922-742-22-00).