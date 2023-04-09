Жители микрорайонов под Челябинском так и не дождались воды к вечеру воскресенья

Жители нескольких микрорайонов в пригороде Челябинска, где в субботу было отключено водоснабжение, к вечеру воскресенья так и не дождались воды.

Как уже сообщало агентство, холодное и горячее водоснабжение отсутствует в жилых домах нескольких микрорайонов («Просторы», «Залесье», «Вишневая горка» и в поселке «Женева») с десяти минут первого ночи восьмого апреля.

В Поисково-спасательной службе области отметили, что в субботу в подводной части коммуникаций на Шершнёвском водохранилище возникли перебои с поступлением воды к насосной станции, осуществляющей подачу воды в западные районы города.

На место водозабора была направлена бригада водолазов. По данным «ЮжУралВодоканала», причиной проблемы стал низкий уровень воды в Шершневском водохранилище и возможное заиление. Ситуацию усугубило и активное таяние льда, который «садится» на трубы для забора воды.

Спасатели в специальном снаряжении обследовали около 150 метров трубы, расположенной подо льдом и обнаружив причину перебоев, восстановили работу водозабора, сообщили в пресс-службе областной ПСС.

Был организован подвоз питьевой и технической воды. Также проведена работа по завозу бутилированной воды в сетевые и розничные магазины в поселках

К вечеру субботы восстановительные работы были завершены. Жителям сообщили, что идет наполнение системы. После 21 часа ожидается подача водоснабжения потребителям. Вода в некоторых домах появилась, но потом вновь исчезла.

Утром в воскресенье, девятого апреля, жителей предупредили: «В настоящий момент идет наполнение трубопроводов и сетей водой, в связи с чем возможна точечная нехватка воды на некоторых участках». Для стабилизации ситуации был подключен дополнительный источник водоснабжения.

Планировалась восстановить водоснабжение к 14 часам, но потом время подачи воды перенесли на 22 часа.

«Вишнёвая аллея, 2. Два дня нет воды. Вчера поздно вечером пошла рыжая водичка. И всё. Опять нет…», - пишет в воскресенье вечером Альбина в группе «Вишнёвая горка | Экорайон | Челябинск». В паблике «Вишневая горка | Сосновский р-н | пос. Западный» также жители сообщают об отсутствии воды по разным адресам в поселках.

«Эта ситуация не только в домах Вишневой горки, но и в других районах п. Западный, - информируют жителей в паблике и заверяют. - ЮУВК и другие службы делают все возможное, чтобы устранить эту проблему».