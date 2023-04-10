В микрорайонах под Челябинском дали воду после двухдневного отсутствия и вновь отключили

В понедельник, 10 апреля, начали подачу воды в дома нескольких микрорайонов поселка Западный (Сосновский район, пригород Челябинска), которые остались без водоснабжения на все выходные. Но затем воду вновь отключили для заполнения резервуара.

Как уже сообщало агентство, холодное и горячее водоснабжение отключили в жилых домах нескольких микрорайонов («Просторы», «Залесье», «Вишневая горка» и в поселке «Женева») после полуночи восьмого апреля. Воды не было все выходные.

Рано утром в понедельник, 10 апреля, удалось возобновить подачу воды. «Реализованный комплекс мер позволил начать подачу воды в 5.45, выход на 100% водоснабжение всех объектов не позднее 8.30», - сообщил жителям «ЮжУралВодоканал».

Позднее жильцов предупредили, что в целях заполнения резервуаров чистой водой и проведения плановых работ по водозабору, водоснабжение вновь ограничат - с 10 до 17 часов 10 апреля.