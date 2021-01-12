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Волна коронавируса в Челябинской области пошла на спад

В Челябинской области волна коронавирусной инфекции пошла на спад.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 12 января.

«В Челябинской области фиксируется снижение общего числа пациентов, находящихся на госпитальных базах и на амбулаторном лечении, общее числа госпитализаций, количества вызовов скорой и неотложной помощи», - констатировала первый замглавы региона.

Средний темп прироста числа заболевших за семь дней – 0,8%. «Это свидетельствует о начале снижения той волны, которую мы ощущали на себе, особенно в октябре-ноябре», - отметила Ирина Альфредовна.

По ее словам, пиковые значения заболеваемости регистрировались на 48-й неделе 2020 года. В тот же период выявлялось и максимальное количество пневмоний. На сегодня, на 52й неделе, количество пневмоний снизилось в 2,5 раза. «Это тоже свидетельство снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», - подчеркнула первый вице-губернатор.

В связи с сокращение числа заболевших и госпитализаций снижается и количество госпитальных баз – с 28 до 26. До 23 января планируется вывести в плановое оказание медицинской помощи еще ряд медицинских организаций, в том числе больницу Верхнеуральска, первую городскую больницу Челябинска, третью городскую больницу Миасса. К оказанию плановой помощи приступят и несколько баз долечивания.

Кроме того, 12 января Ирина Гехт дала поручение подготовить план поэтапного выхода медучреждений из госпитальных баз в плановое оказание медицинской помощи и снижения количества ковидных коек до нормативного - это 2500 коек. «Будем стремиться к этому количеству, чтобы максимально восстановить плановую помощь», - подчеркнула Ирина Гехт.