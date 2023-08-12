Волонтеры Челябинской области отправляют 1,6 тысячи единиц физраствора на передовую

Михаил Коркмазов, который является членом Народного фронта по Челябинской области, совместно со спортсменами по стендовой стрельбе собрали необходимый объем денежных средств и закупили на них больше ста коробок физиологического раствора.

Михаил Юрьевич отметил, что это поможет медикам оказать всю необходимую помощь как в госпитале, так и на поле боя.

Представители президентского движения благодарят всех спортсменов, которые присоединились к акции Народного фронта «Все для победы!».

«Всю эту гуманитарную помощь передадим в военно-полевой медицинский пункт под Донецком», - отметили в челябинском региональном отделении Народного фронта.