12.08.2023
Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан
12.08.2023
В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист
12.08.2023
В Брединском районе погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка получила травмы
11.08.2023
Семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат спецвыплаты
11.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 августа (18+)
11.08.2023
Челябинские власти выгодно сдали в аренду три земельных участка
Волонтеры Челябинской области отправляют 1,6 тысячи единиц физраствора на передовую
10.08.2023
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
08.08.2023
Бастрыкин держит на контроле ситуацию со строительством жилого дома вместо школы в ЖК «Парковый Премиум»
02.08.2023
За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура
01.08.2023
Жилой развалюхой на улице Юлии Ичевой в Кыштыме занялся Народный фронт
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
10.08.2023
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023