Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

История «борьбы» с несанкционированными свалками в Нагайбакском районе обрастает новыми подробностями. Ранее районная администрация доложила жителям в соцсетях о проделанной работе: ликвидировано четыре несанкционированных свалки в посёлках Петровский, Балканы, Требиятский и Южный. Мусор, действительно, вывезли, но как сообщили жители Южного, отходы просто сбросили в захламлённый карьер неподалёку. Местные власти все вопросы адресовали к регоператору: если и есть нарушения, то со стороны водителей ЦКС. Об этом агентство «Урал-пресс-информ» рассказало вчера, первого июня.

«На сегодняшний день ликвидированы несанкционированные свалки в п. Петровский, п. Балканы, п. Требиятский, пгт. Южный. Планируется работа по двум свалкам Парижского сельского поселения. Мусор вывозится транспортом ЦКС на полигон в Магнитогорске. Если Вам известно о нарушениях со стороны водителей ЦКС, вы можете сообщить об этом в Центр коммунального сервиса Магнитогорска», - говорится в ответе администрации района.

Но водители «ЦКС» не могли совершить указанное нарушение по одной очень простой причине: организация и муниципалитет не заключали договор на ликвидацию стихийных свалок в данных поселениях.

«ООО «ЦКС» не заключало договоров с администрацией Нагайбакского района на ликвидацию несанкционированных свалок и соответственно исполнителем данных работ не является. Для уточнения информации о качестве проведенных работ рекомендуем обратиться в местную администрацию, которая могла выступить заказчиком услуг по освобождению муниципальной территории от несанкционированного скопления отходов», - сообщил регоператор.

Так кому заплатили муниципальные власти за оперативное решение «мусорного вопроса»? Вероятно, организации, которая отвечала двум критериям: брала сравнительно небольшую плату и готова была вывезти мусор как можно быстрее. Расторопность чиновников была продиктована вмешательством приставов, которые требовали наконец-то исполнить судебное решение по иску Министерства экологии и прокуратуры и убрать мусор. Желание сэкономить тоже понятно, поскольку денег в районном бюджете, мягко говоря, немного.

«Серый» подрядчик, не имеющий лицензии, видимо, тоже решил сэкономить и вместо того, чтобы отвезти отходы на магнитогорский полигон, сбросил их в уже захламлённый карьер, располагающийся в двух километрах от места уже бывшей несанкционированной свалки. С точки зрения обывателя, логика железная: зачем жечь бензин зря, если под боком есть своя «свалка»? К тому же, «ликвидировать» её предложат потом, скорее всего, тому же подрядчику.

В этой истории примечательно то, что она типична для региона, особенно для юга области. В районах, как правило, нет средств, чтобы оплачивать «дополнительный» эко-сервис - ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз крупногабаритных и древесных отходов. Но именно такой мусор образуется в больших количествах в южных посёлках и городах, где большинство людей проживает в частном секторе.

Проблема стала уже хронической, однако без её решения выполнение целей нацпроекта «Чистая страна» и переход на новый уровень экологической «нормальности» (с раздельным сбором и переработкой отходов) невозможны. А пересмотреть требуется и источники формирования муниципальных бюджетов, и объём финансирования по нацпроектам, и механизм межведомственного сотрудничества в природоохранной сфере, и работу с обращениями граждан, которые тратят годы на переписку с различными инстанциями, чтобы решить элементарные вопросы.