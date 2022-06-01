В поселке Южный рассказали о ноу-хау властей в борьбе с мусорными свалками

В Нагайбакском районе Челябинской области изобрели новый «способ» борьбы с мусором: из нескольких несанкционированных свалок делают одну большую, но в другом месте. Об этом сообщают местные жители. По их словам, новаторский метод использует администрация района, которую суд обязал устранить порядка 15-ти точек незаконного складирования отходов. Муниципальные власти утверждают, что мусор по договору с ООО «ЦКС» вывозится на полигон в Магнитогорск.

О ликвидации двух свалок в посёлке Южный администрация Нагайбакского района отчиталась на своём сайте 20 мая 2022 года. Кстати, заставить нагайбакских чиновников убирать стихийные свалки не так просто. Для этого Министерству экологии Челябинской области и прокуратуре пришлось обращаться в суд. По иску министерства районную администрацию обязали ликвидировать пять свалок, по иску прокуратуры – десять. Но даже решения судов муниципалитет выполнять не торопился. Ситуация изменилась только после того, как подключились судебные приставы.

Однако само исполнение предписаний вызвало вопросы у жителей посёлка Южный. Как рассказали очевидцы, мусор просто сгребли и перевезли в заброшенный карьер.

«Чиновники выбрали две свалки, которые не являются самыми большими в поселении. Но самое главное, как они их ликвидировали! Перевезли две свалки в одну большую, которая находится в карьере. Это ведь дорого возить в Магнитогорск, а тут можно сэкономить – отвезти за два километра и выбросить», - рассказал представитель общественной организации «Народное право» Иван Юзеев.

По словам общественника, информация о сомнительной «утилизации» отходов поступила от людей, проживающих рядом с карьером. Видео с разговором очевидцев Иван Юзеев предоставил корреспонденту «Урал-пресс-информ». Законность подобного расходования бюджетных денег теперь предстоит проверить Генпрокуратуре России, куда активист направил своё обращение.

В общественной организации также рассказали, что проблемы с мусором в Нагайбакском районе возникают постоянно. Так, например, целый год жители Южного добивались того, чтобы с контейнерных площадок вывезли ветки.

«Год просили убрать ветки с контейнерных площадок, получали одни отписки. В итоге ветки вывезли, но вывез не ЦКС, а подрядная организация, которую они сами [администрация Нагайбакского района] и создали, лицензии у неё нет. Говорят: «мы не воруем, а зарабатываем»», - сообщил Иван Юзеев.

В пресс-службе ООО «ЦКС» пояснили, что ветки не относятся к крупногабаритным отходам, а вывозить их может любая сторонняя организация.

«Ветки относятся к древесным отходам, которые образуются в ходе санитарной обрезки зелёных насаждений. Регоператор не вывозит их в рамках действующего тарифа, для этого необходимо заключать отдельный договор. И поскольку ветки не являются ТКО, договор на их вывоз может быть заключён с любой подрядной организацией. Кроме того, есть ещё один момент. В частном секторе ветки должны утилизировать сами производители отходов, то есть жители. Как правило, поселковая администрация, конечно, изыскивает деньги и вывозит такой мусор, но обязанности такой у них нет», - рассказали в пресс-службе «Центра коммунального сервиса».

В организации также добавили, что договоры на вывоз древесных отходов не заключаются на длительный период, поскольку такие работы являются сезонными. Каким образом жители посёлков должны самостоятельно утилизировать ветки, в «ЦКС» затруднились ответить.

Что касается вывоза мусора с несанкционированных свалок, информацию по этому вопросу регоператор пообещал предоставить в ближайшее время. Получить комментарий в администрации Нагайбакского района на момент публикации не удалось.

Напомним, что сложности с вывозом крупногабаритного мусора существуют и в Каслинском городском поселении. Там проблема грозит обернуться экологическим бедствием: стихийная свалка растянулась на полтора километра вдоль дороги, ведущей к закрытому полигону.