Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни

Жителей Челябинской области, как и всех россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ждут длинные выходные и праздничные дни. Последующая за ними рабочая неделя будет на два дня короче обычной.

Завтра, шестого мая, у большинства работников начинаются длинные майские выходные, которые продлятся по девятое мая включительно.

В Роструде напомнили работодателям, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

«Привлекая сотрудника к работе в выходной день, нужно издать соответствующий приказ и получить от сотрудника письменное согласие (исключение ст. 113 ТК РФ)», - объяснили в ведомстве.

Работа в выходные и праздники должна оплачиваться в двойном размере. Если оплата идет в одинарном размере, то работнику предоставляют день отдыха.

Еще одна сокращенная рабочая неделя ожидается в июне. День независимости России в 2023 году можно будет отдохнуть три дня – с 10 по 12 июня (с субботы по понедельник), а затем поработать четыре дня – со вторника по пятницу (с 13 по 16 июня).

Сокращенной будет и первая неделя в ноябре. День народного единства будут праздновать с четвертого по шестое ноября (с субботы по понедельник), а затем предстоит потрудиться четыре дня.

В случае нарушения трудовых прав, можно обращаться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».

Во время нерабочих праздничных дней и выходных за консультацией по трудовому законодательству вы можете обращаться на горячую линию Роструда по телефону 8-800-707-88-41 доб. 0.