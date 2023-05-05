05.05.2023
Делом о травме мальчика на детской площадке Челябинска заинтересовался Бастрыкин
05.05.2023
В Златоусте задержан мошенник, которому пять пожилых женщин отдали около миллиона рублей
05.05.2023
Юный челябинский бадминтонист завоевал три награды всероссийского турнира
05.05.2023
Полиция Миасса ищет мотоциклиста, поджигающего траву в лесах
05.05.2023
Молодой и талантливый: Челябинский театр оперы и балета рассказал о новом солисте
05.05.2023
Капремонт улицы Худякова в Челябинске идет опережающими темпами
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
Роструд напомнил особенности оплаты труда в нерабочие дни
18.04.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска на майские праздники
27.04.2021
Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере
26.04.2021
Как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные
26.04.2021
Будут ли отдыхать студенты и школьники Челябинской области в майские нерабочие дни
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023