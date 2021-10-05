Врач-инфекционист объяснил необходимость QR-кодов в городах России

На фоне очередного роста заболеваемости COVID-19, некоторые регионы России начинают вводить систему QR-кодов для посещения общественных мест. Зачем нужны такие ограничения и эффективны ли они на самом деле? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь».

Зачем нужны QR-коды?

В QR-коде зашита информация, что человек полностью вакцинирован или переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев, то есть имеет иммунную защиту. Он может посещать общественные места, где есть повышенный риск заразиться данным заболеванием. Даже если человек заразится, то в большинстве случаев перенесет болезнь легко, в амбулаторных условиях. У человека с иммунной защитой ниже риск госпитализации, смерти и осложнений, которые могут привести к инвалидности.

В этом истинная цель проходов куда-либо по QR-кодам: не в том, что вакцинированные и переболевшие могут ходить куда угодно, а в том, чтобы не допустить тяжелых случаев заболевания среди тех, кто не имеет иммунной защиты. Будет ситуация в эпидемиологическом плане жестче – по QR-кодам начнут пускать в торговые центры, еще жестче – в общественный транспорт, крупные продовольственные магазины. Ограничения нужны там, где есть вероятность несоблюдения социальной дистанции.

QR-коды – эффективная противоэпидемическая мера?

Введение пропускного режима – это эффективная мера, если четко понимать, какого эффекта нужно добиться. Если цель – предотвращение заболеваемости в принципе, то введение QR-кодов не лучшее решение. Частично они будут эффективны и для данной цели, потому что вакцинированные и переболевшие более устойчивы к вирусу, имеют меньший риск заразиться и заразить других. Но основная цель QR-кодов – предотвратить тяжелые случаи заболевания, не допуская людей без иммунной защиты в места с повышенным риском заражения. Как бы ни возмущала людей эта мера, чем больше будет таких ограничений, тем лучше для них же.

Когда нужно вводить QR-коды?

QR-коды могут ввести при росте заболеваемости и потребности перепрофилировать стационары в ковидные госпитали. Как показал опыт ковидной эпохи, заболеваемость в период подъема нарастает стремительно, объемы нуждающихся в госпитализации растут по экспоненте. Приготовленных мест резко начинает не хватать. Это самый понятный критерий введения ограничений – как только перестает хватать мест в штатных ковидных больницах.

На какое время нужно вводить QR-коды?

Формально – пока не снизится уровень заболеваемости. При каких показателях можно говорить о снижении, единого понимания нет, каждый регион считает по-своему. Фактически ограничения нужно использовать, пока неиммунная прослойка населения не станет ничтожной (менее 15-10%).