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18.06.2021 16:45

Врач-инфекционист: Ради чего мы делаем прививку?

Врач-инфекционист ГАУЗ «Городская больница № 2» Магнитогорска (Челябинская область) Татьяна Логинова, которая более тридцати лет работает с инфекциями, рассказала, почему нужно обязательно поставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19/

«Ради чего делаем прививки? Ради того, чтобы не болеть и уберечь себя от тяжелого течения болезни и тем более от летального исхода, - рассказала врач-инфекционист ГАУЗ «Городская больница № 2» Татьяна Логинова, которая более тридцати лет работает с инфекциями. - Представьте, в одной семье привился только один человек. Привитые носители много вируса не выделяют, но даже этого количества для непривитых членов семьи может хватить, чтобы заболеть. Прививаясь семьями, вы значительно снижаете риски как для себя, так и для своих близких».

По словам медика, привитый человек, у которого сформировался хороший иммунитет, не заболеет. А если иммунитет окажется сформирован на сто процентов, то течение болезни будет более легким. «Это точно будет легкая степень, без госпитализации в реанимационное отделение и без смертельного исхода», - заверяет Логвинова.

Кроме того, привитый человек, по словам медика, обретает свободу передвижения и будет безопасно чувствовать себя в поездках, отпуске, в общественных местах.

Как сообщает администрация Магнитогорска, в выходные дни жители города смогут поставить бесплатную прививку от коронавирусной инфекции в садовых товариществах, торговых центрах, а также в парке у Вечного огня.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, горожане могут пройти вакцинацию на нескольких площадках. С девяти до 12 часов садоводов ждут на прививку в СНТ Горняк, СНТ Металлург-2, СНТ Строителей-1 и СНТ Метизник.

С 11 до 15 часов магнитогорцы смогут вакцинироваться в ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора), ТРК «Семейный парк» (первый этаж) и ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром).

Кроме того, 19 июня с 11 до 14 часов все желающие могут привиться в парке у Вечного огня (у пункта проката детской площадки).

В Челябинске в субботу, 19 июня, будет проводиться вакцинация от коронавирусной инфекции в кабинете председателя товарищества на Центральной Усадьбе Тракторасада № 1», - сообщает администрация горбольницы №8. Садоводов ждут с 9 до 12 часов.

Кроме того, в Челябинске прививку от ковида можно будет поставить торгово-развлекательных комплексах:

В субботу, 19 июня

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов;

- Торговый город «Алмаз» (первый этаж) – с 10 до 14 часов;

- ТРК «Космос» с 12 до 16 часов;

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТРК «Куба» с 10 до 13 часов;

- ТК «КС» с 10 до 13 часов;

- ТК «Кольцо» с 12 до 18 часов.

- Пешеходная зона на «Кировке» - с 10 до 14 часов.

В воскресенье, 20 июня, челябинцев ждут на прививку в:

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- Торговый город «Алмаз» (второй этаж) с 10 до 14 часов.

- ТК «КС» с 12 до 16 часов;

- ТРК «Кольцо» с 12 до 18 часов.

Прививку можно будет поставить в поликлинике на ул. Воровского, 16 (с 10 до 14 часов) и в поликлинике на ул. Каслинская, 60А (с 8 до 14 часов).

20 июня челябинцев ждут в ТРК «Родник» (С 10 до 16 часов) и в поликлинике на Каслинской (с 8 до 14 часов).

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет 19 и 20 июня в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 11 до 14 часов.

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет 19 июня в ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов, в парке Молодёжный» (с 13 до 18 часов) и в СНТ «Булат» (с 9 до 14 часов).

Жители Чебаркуля смогут поставить прививку от ковида 19 июня в поликлинике с 8 до 14 часов.

Жителей Пласта ждут на вакцинацию 19 июня в ТК «Раздолье» (с 9 до 13 часов), а 20 июня - в ТК «Карат» (с 9 до 13 часов).

В субботу, 19 июня, вакцинальные бригады будут работать в Сатке на рынке поселка Межевой (с 12 до 16 рынок часов), в Аргаяше на Базарной площади (с 9 до 12 часов), в Коркино в поликлинике (с 8 до 12 часов), в Верхнем Уфалее – в СНТ «Урал» (с 10 до 11 часов) и в СНТ «Машиностроитель» (с 11 до 12 часов.

Жителей Южноуральска ждут на прививку в городском парке 19 и 20 июня с 10 до 13 часов, жителей Копейска – в ТРК «Слава» (с 10 до 13 часов), в поликлинике (ул. Борьбы, 34) – с 9 до 12 часов и с поликлинике (ул. Гастелло, 1А) – с 9 до 12 часов).

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
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В ЗСО Челябинской области стало на одного депутата меньше

17.06.2021 13:24

Полиция Миасса задержала эксгибициониста

17.06.2021 13:13

В подъезде дома в Коркино, где взорвался газ, газоснабжение пока не восстановлено

17.06.2021 13:11

Прокуратура проверит расходы Котовой и ее подчиненных за поездку в Дубай

17.06.2021 12:53

В Челябинске сохранят участок старинной набережной Миасса за филармонией

17.06.2021 12:46

Уроженцев Миасса из ОПГ «Турбазовские» приговорили к пожизненному лишению свободы

17.06.2021 12:09

В Челябинске начали делать улицы с разметкой из термопластика

17.06.2021 12:07

Федеральные средства на обновление транспорта включены в бюджет Челябинской области

17.06.2021 12:03

В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход

17.06.2021 11:24

Жители Челябинска не хотят купаться в Шершнях из-за белой пены и правильно делают

17.06.2021 11:20

Депутат ЗСО Вячеслав Ершов написал заявление о досрочном сложении полномочий

17.06.2021 11:09

В Челябинске планируют отреставрировать здание Первой электростанции

17.06.2021 10:39

В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств

17.06.2021 10:23

Челябинцы поддерживают идею введения продуктовых сертификатов

17.06.2021 10:23

В четверг в Челябинской области – жара, ливни, грозы, град

17.06.2021 10:21

Южноуральцев предупреждают о погодных рисках

17.06.2021 10:00

АШАН запускает программу лояльности в Челябинске

17.06.2021 09:44

Общественники Златоуста заявили об участии покойников в голосовании за смену «управляйки»

17.06.2021 09:34

«Зигальга» приглашает своих гостей к совместному наведению чистоты

17.06.2021 09:30

В Челябинской области за минувшие сутки утонули два человека

17.06.2021 09:21

В Челябинске сообщили об отключении светофоров на Комсомольском проспекте

17.06.2021 09:16

На Семибратке «Таганая» началось оформление бренд-зоны

16.06.2021 21:41

Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом

16.06.2021 20:00

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2021 19:58

Афиша мероприятий на 17 июня

16.06.2021 19:08

В Челябинской области из-за ковида отменили Ильменский фестиваль и перенесли Бажовский

16.06.2021 18:48

В Челябинской области 98 человек заболели коронавирусом после прививки

16.06.2021 17:46

В Магнитогорске «Газель» протаранила вылетевшую на встречку иномарку

16.06.2021 17:25

В Челябинск пришел долгожданный дождь

16.06.2021 17:22

Предприятия Челябинской области в период НМУ будут работать по-новому

16.06.2021 16:50

ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей

16.06.2021 16:47

В Магнитогорске начались кражи электросамокатов

16.06.2021 16:45

Все загородные лагеря Челябинской области переведены в режим изоляции

16.06.2021 16:23

В роддоме Южноуральска, где обрушился потолок, нарушалась пожарная безопасность