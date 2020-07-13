Всех челябинцев, поступающих в больницы, проверяют на коронавирус

Численность заболевших коронавирусной инфекцией в Челябинске приблизилось в четырем тысячам. Чтобы избежать распространения Covid-19 в лечебных учреждениях, у всех поступающих берут анализы на наличие инфекции.

Об этом сообщила сегодня, 13 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова.

«Мониторинг соблюдения санитарного режима продолжается. В больницах тестируем всех плановых больных, чтобы не допустить распространения инфекции. Сейчас в Челябинске коронавирус подтвержден у 3652 человек», - сообщила Горлов

В Челябинской области за время пандемии умерло 186 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 101 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая в Магнитогорске и Челябинске.